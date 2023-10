Anthony Pompliano – der Gründer von Pomp Investments – bleibt äußerst optimistisch in Bezug auf Bitcoin, auch wenn der Bitcoin in den letzten Wochen bereits stark gestiegen ist und die Marke von 35.000 $ erreicht hat.

Pomplianos positive Sicht auf Bitcoin

Der Millionär und Investor sieht BTC als die “disziplinierteste Zentralbank der Welt”

Er ist überzeugt, dass die Kryptowährung völlig gleichgültig gegenüber geopolitischen Ereignissen ist. Bitcoin neigt dazu, in Bullenmärkten explosiv zu wachsen – ein Trend, der sich laut Pompliano in einem kürzlich geführten Interview mit CNBC nicht so bald ändern wird.

Die weltweite Nachfrage nach der Kryptowährung werde auch dann intakt bleiben, wenn die US-Regierung Bitcoin verbieten würde, fügte er hinzu. Pompliano ist zuversichtlich, dass die Securities & Exchange Commission bald grünes Licht für einen Spot-Bitcoin-ETF geben wird, insbesondere weil Unternehmen wie BlackRock darauf drängen.

Darüber hinaus sind höhere Zinssätze laut Anthony Pompliano nur vorübergehender Natur und die größte Kryptowährung der Welt wird weiter profitieren, sobald die Federal Reserve zu einer lockeren Geldpolitik übergeht.

Einfach ausgedrückt, sieht der amerikanische Unternehmer eine glänzende Zukunft für Bitcoin – was wahrscheinlich auch ein bedeutender Katalysator für andere Token sein wird, einschließlich solcher wie Shiba Memu, wenn man bedenkt, dass BTC so etwas wie ein Fackelträger des Kryptomarktes ist.

Shiba Memu setzt auf künstliche Intelligenz

Wir haben also bereits festgestellt, dass Shiba Memu ein Krypto-Name ist. Was ihn jedoch noch interessanter macht, ist, dass dieses aufstrebende Projekt auch künstliche Intelligenz einsetzt.

Laut dem Weißbuch auf seiner Website kann Shiba Memu künstliche Intelligenz nutzen, um Werbeinhalte zu erstellen, die dann automatisch über das gesamte Internet verteilt werden – wiederum dank der KI.

Deshalb bezeichnet es sich selbst als “Marketing-Kraftwerk”, das genauso produktiv oder effizient ist wie hundert Marketingagenturen zusammen.

Und nun zum Krypto-Teil dieser Geschichte: Alles, wofür es steht, wird von seiner eigenen Meme-Coin “SHMU” angetrieben, die derzeit für 0,0365 $ im laufenden Vorverkauf angeboten wird.

Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass der Preis von Shiba Memu Coin einmal alle 24 Stunden steigt – der nächste Anstieg wird in zwei Stunden erwartet.

SHMU wird vom kommenden KI-Dashboard profitieren

Zu beachten ist, dass SHMU in seinem Kern ein Meme-Coin ist. Das ist ein Markt, der Ende letzten Jahres etwa 20 Mrd. $ wert war, während er zu Beginn der Pandemie nicht einmal einen Cent wert war.

Abgesehen vom Markt für künstliche Intelligenz, der laut Statista bis 2030 ein Volumen von 2 Bio. $ erreichen wird – was etwa einer Verzehnfachung entspricht – können Sie mit einer Investition in Shiba Memu also auch vom rasanten Wachstum des Meme-Coin-Marktes profitieren.

Nach dem Vorverkauf wird SHMU seinen Weg zu prominenten Kryptobörsen finden, was tendenziell ein Katalysator für die Preissteigerung ist, da es im Wesentlichen den Zugang zu einem Krypto-Coin und damit seine Nachfrage erhöht.

Shiba Memu wird bald ein KI-Dashboard einführen, das voraussichtlich auch den Nutzen seiner Meme-Coin erweitern wird. Weitere Informationen finden Sie hier auf der Projektwebsite.

Der Rückenwind von Bitcoin könnte Shiba Memu helfen

Wie Anthony Pompliano prognostiziert, wird sich Bitcoin in Zukunft wahrscheinlich weiter erholen, und zwar nicht nur wegen eines, sondern wegen einer ganzen Reihe von Rückenwinds, der sich nach und nach einstellen dürfte.

Die SEC hat letzte Woche entschieden, dass sie keine Berufung gegen ein früheres Gerichtsurteil einlegen wird, in dem es hieß, dass es keinen ausreichenden Grund gab, Grayscale nicht zu erlauben, seinen Bitcoin-Trust in einen Bitcoin-ETF umzuwandeln.

Es war wieder ein großer Sieg für den Kryptomarkt, da es die USA näher an ihren ersten Spot-Bitcoin-ETF gebracht hat, der laut der einflussreichen Investorin Cathie Wood den Preis eines Bitcoins in den nächsten zehn Jahren weit über 1 Mio. $ treiben könnte, da er weiterhin institutionelles Geld in die Kryptowährung treibt.

Wie bereits erwähnt, ist es denkbar, dass, wenn der BTC tatsächlich so stark ansteigt, auch seine Pendants wie Shiba Memu (SHMU) von seinen weitreichenden Auswirkungen profitieren werden.

Auf der Website von Shiba Memu erfahren Sie mehr darüber, wie Sie in einfachen Schritten in SHMU investieren können.