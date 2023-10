Meme-Coins und Gaming-Kryptowährungen haben sich während der laufenden Krypto-Hausse gut entwickelt. Pepe, der kürzlich eingeführte Meme-Coin, ist von seinem Tiefststand im Oktober um mehr als 80 % gestiegen. Diese Rallye macht ihn zu einer der Kryptowährungen mit der besten Performance.

Auch andere Kryptowährungen aus der Gaming-Branche haben sich erholt. Der Gala-Token stieg auf 0,02200 $, den höchsten Stand seit dem 14. August. Er ist seit dem Jahrestiefststand um über 72 % gestiegen. In ähnlicher Weise sind Axie Infinity (AXS) und Decentraland (MANA) in den letzten Wochen um mehr als zweistellige Beträge gestiegen.

Diese Rallye steht im Einklang mit der Entwicklung anderer Kryptowährungen. Bitcoin ist von seinem Tiefststand von 24.800 $ in der letzten Woche auf über 34.000 $ angestiegen. In ähnlicher Weise ist der Ethereum-Preis wieder auf über 1.800 $ angestiegen. Andere Kryptowährungen, die sich am besten entwickelt haben, sind Injective (INJ), Storj, Internet Computer (ICP) und Render.

Hoffnungen auf Spot-Bitcoin-ETF

Bitcoin und andere Kryptowährungen haben sich in einer schwierigen Zeit auf dem Finanzmarkt gut geschlagen. Während diese Coins in die Höhe geschossen sind, sind amerikanische Aktien und Anleihen abgestürzt.

Die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 sind in den Korrekturbereich gefallen, während die Renditen 30- und 10-jähriger Anleihen auf die höchsten Werte seit Jahren gestiegen sind.

Der Hauptgrund für die Rallye ist die anhaltende Hoffnung, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) den nächsten Bitcoin-ETF genehmigen wird. Unternehmen wie Franklin Templeton, Blackrock und Invesco haben alle ETF-Vorschläge gemacht.

Analysten glauben, dass ein Bitcoin-ETF weitere Zuflüsse in Bitcoin auslösen wird, da institutionelle Anleger einen Teil ihres Kapitals in Bitcoin investieren, das sich in den letzten zehn Jahren besser als Gold entwickelt hat.

Bitcoin ist auch gestiegen, weil die Anleger weiterhin über die steigenden US-Schulden und Anleiherenditen besorgt sind. Die USA haben in den letzten Jahrzehnten über 33,6 Bio. $ angehäuft. Bei steigenden Anleiherenditen geben die USA jetzt über 800 Mrd. $ für die Rückzahlung von Schulden aus.

Daher glauben die Anleger, dass Bitcoin ein sicherer Hafen ist, da er oft als digitale Alternative zu Gold angesehen wird.

Token-Verkauf von Memeinator geht weiter

Unterdessen hat die jüngste Pepe-Token-Rallye viele Anleger zu alternativen Meme-Coins geführt. Außerdem ist Pepe aus dem Nichts gekommen und hat eine Marktkapitalisierung von über 470 Mio. $ erreicht. Auf dem Weg dorthin hat die Meme-Coin, die keinen wirklichen Nutzen hat, viele Millionäre hervorgebracht.

Einer dieser Token ist Memeinator, ein aufstrebender Meme-Coin, der darauf abzielt, der beste Token der Branche zu sein. Obwohl es sich um eine Meme-Coin handelt, zielen die Entwickler darauf ab, dass künstliche Intelligenz von Nutzen sein wird.

Die Nachfrage nach diesem Token wächst, wie sein Token-Verkauf beweist. Die Entwickler haben bereits über 949 Mio. $ gesammelt und nähern sich schnell ihrem ursprünglichen Ziel von über 1,2 Mio. $. Sie können den MMTR-Token hier kaufen und das detaillierte Whitepaper hier lesen.

In Zukunft wollen die Entwickler ein ganzes Ökosystem aufbauen, das aus einer Spiel- und NFT-Handelsplattform besteht.