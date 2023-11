PEPE führt Meme-Erholungen an: Shiba Memu sammelt 4,1 Mio. $ im Vorverkauf

Als der Preis von Bitcoin die 30.000 $-Marke durchbrach, kehrte der Optimismus bei den Kryptowährungen zurück. Während die Gewinne in der gesamten Branche weit verbreitet sind, waren Meme-Kryptowährungen die größten Nutznießer. Shiba Memu, ein kommender Meme-Token, hat bereits vor seinem Debüt Investoren angezogen. Mit über 4,1 Mio. $ erlebt Shiba Memu wohl einer der besten Vorverkäufe des Jahres 2023. Anleger haben nur noch wenige Stunden Zeit, den Token zu kaufen, bevor der Vorverkauf endet.

Eine verbesserte Meme-Stimmung führt zu weitreichenden Gewinnen

An der Spitze des Meme-Wiederauflebens steht PEPE, ein Krypto-Token, der nach seiner Einführung in diesem Jahr einen Zuwachs von über 10.000 % verzeichnete. Mit einem Anstieg von 57 % in der vergangenen Woche ist PEPE der Top-Gewinner unter den Top-100-Kryptowährungen.

Dogecoin, der nach Marktkapitalisierung führende Meme-Token, verzeichnete einen Anstieg von über 8 %. Shiba Inu ist zweistellig gestiegen. Floki Inu, eine weitere Meme-Kryptowährung, ist in der vergangenen Woche um 41 % gestiegen.

Den Marktparametern zufolge dürften die Gewinne bei Meme-Tokens andauern. Der Angst- und Gier-Index, der die Marktstimmung bewertet, liegt derzeit bei 68 und damit im Bereich “Gier”. Dies zeigt, dass der Appetit auf Meme-Token groß ist und die Token-Preise weiter in die Höhe treiben könnte.

Die Rückkehr einer positiven Stimmung ist ein Plus für die Einführung von Meme-Projekten wie Shiba Memu. Die Stimmung beflügelt die Spekulationen um Shiba Memu und könnte für den ersten Schub nach der Notierung sorgen.

Über Shiba Memu

Shiba Memu ist ein ehrgeiziges Meme-Krypto-Projekt, das darauf abzielt, Blockchain und künstliche Intelligenz zu verbinden. Der AI-Ansatz ist attraktiv, da die Technologie Shiba Memu nachhaltig machen soll. Der Fokus auf Nachhaltigkeit ist ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal von Shiba Memu gegenüber seinen Konkurrenten mit geringem Nutzwert.

Das Projekt nutzt KI zur Selbstvermarktung auf Online-Plattformen. Shiba Memu kann seinen eigenen PR-Text schreiben und Marketingstrategien basierend auf der bestehenden Stimmung einführen. Das Projekt lernt außerdem ständig dazu und nutzt die neuesten Erkenntnisse des kreativen Marketings, um an Zugkraft zu gewinnen.

Die KI ist auch ein soziales Werkzeug für Shiba Memu und seine Community. Das Projekt verfügt über ein KI-Dashboard, mit dem Benutzer interagieren können. Sie können der KI Fragen stellen und erhalten Feedback und Echtzeit-Updates zu Marketingaktivitäten. Das hohe Engagement schafft eine treue Community für Shiba Memu und hilft bei der Preisfindung.

Der Shiba Memu Vorverkauf und Preisvorhersage

Shiba Memu hatte einen höchst einzigartigen und erfolgreichen Vorverkauf. Mit einem Startpreis von 0,011125 $ hat Shiba Memu jetzt einen Wert von 0,037450 $. Die anhaltenden Preiserhöhungen sind auf die Tokenomics des Projekts zurückzuführen. Die Tokenomics ermöglichen es SHMU, jeden Tag um 18:00 Uhr GMT zu steigen. Anleger, die den Token frühzeitig gekauft haben, erhalten höherwertige Token.

Die Preiserhöhungen von Shiba Memu verleihen dem Token eine Meme-Atmosphäre. Erwartungsgemäß gehen Anleger davon aus, dass Shiba Memu nach der Notierung an den Börsen um das Zehnfache steigen wird. Die Notierung beginnt im 4. Quartal 2023, was bedeutet, dass Shiba Memu das Jahr bei über 0,3 $ beenden könnte.

Diese Vorhersage ist zwar spekulativ, aber aufgrund der Nachfrage, die Shiba Memu angezogen hat, durchaus realistisch. Meme-Peers wie PEPE haben ebenfalls einen ähnlichen Meilenstein erreicht, so dass das Szenario realistisch ist. In der Zukunft könnten die Gewinne von SHMU mehr als das 10-fache betragen, da es durch andere Funktionen wie Staking einen Wert freisetzt.

Sollten Sie Shiba Memu noch heute kaufen?

Shiba Memu befindet sich am letzten Tag des Vorverkaufs. Von da an ist der Token für die Notierung an den Börsen bereit. Historische Trends zeigen, dass Token unmittelbar nach der Notierung eine hohe Nachfrage erfahren.

Anleger, die von der anfänglichen Preisbewegung von Shiba Memu profitieren möchten, können den Token jetzt kaufen. Dies ermöglicht es ihnen, von Marktspekulationen zu profitieren und beim Debüt von SHMU maximale Gewinne zu erzielen.