Die größte Krypto-Geschichte des Jahres ist gerade passiert und hat Schockwellen durch die Branche geschickt. Nach einigen Stunden der Beratung befand eine Jury in New York Sam Bankman-Fried (SBF) in allen sieben Anklagepunkten für schuldig.

Er hatte keine Chance, da die Regierung eine solide Beweisführung gegen ihn vorlegte. Und das Wichtigste: Seine ehemaligen Führungskräfte, darunter Caroline Elison, hatten sich alle schuldig bekannt und gegen ihn ausgesagt.

Insgesamt droht Sam Bankman-Fried mehr als ein Jahrzehnt Gefängnis, wobei die meisten Analysten davon ausgehen, dass er mindestens 15 Jahre absitzen muss. In New York werden gegen ihn noch weitere Anklagen erhoben. So wird ihm beispielsweise vorgeworfen, illegale Wahlkampfspenden geleistet zu haben, was ihm zusätzliche Jahre einbringen könnte.

Do Kwon könnte in Schwierigkeiten geraten

Das Urteil von SBF ließ zwei weitere hochkarätige Krypto-Manager erschaudern: Do Kwon von Terra und John Karony von Safemoon. Dem Südkoreaner Do Kwon drohen sowohl in seinem Heimatland als auch in den Vereinigten Staaten jahrzehntelange Gefängnisstrafen.

Er sitzt jetzt in einem Gefängnis in Montenegro, wo er auf der Flucht nach Dubai aufgegriffen wurde. Staatsanwälte in beiden Ländern werfen ihm vor, einen riesigen Krypto-Betrug angeführt zu haben, der zu Verlusten von über 40 Mrd. $ führte.

Der Kern des Falles ist, dass Do Kwon falsche Aussagen über die Sicherheit von TerraUSD, einem algorithmischen Stablecoin, gemacht hat. Im Gegensatz zu Tether und USD Coin war der Coin nicht durch Fiat-Währungen gedeckt. Stattdessen wurde seine Bindung durch komplexe Computertechnik aufrechterhalten.

Eine der falschen Behauptungen betrifft Chai, ein in Südkorea beliebtes Fintech-Produkt. Do Kwon behauptete, dass das Unternehmen die Technologie von Terra nutzte. Dies war ein wichtiger Schritt, da viele Investoren darin einen guten Anwendungsfall für die Terra-Plattform sahen. Während Chai Terra zunächst nutzte, hörte dies im Jahr 2020 auf.

Do Kwon befindet sich nun wegen der Verwendung gefälschter Dokumente in Haft. Er wird auch während des Auslieferungsverfahrens in Haft bleiben. Analysten gehen davon aus, dass Dow Kwon ebenfalls eine jahrzehntelange Haftstrafe droht.

Was ist mit John Karony?

John Karony ist ein weiterer Krypto-Manager, der echte Probleme mit dem Gesetz hat. Er wurde diese Woche verhaftet und wird in New York mehrfach wegen Unterschlagung und Wertpapierbetrugs angeklagt.

Im Gegensatz zu Do Kwon und SBF ist Karony keine Mainstream-Figur in der Kryptoindustrie. Er gründete Safemoon, eine Meme-Coin, die im Jahr 2021 während des Meme-Coin-Rauschs populär wurde.

Safemoon versprach den Inhabern bemerkenswerte Renditen, indem sie es einfach kauften und hielten. Nun behaupten die Staatsanwälte, dass Karony und seine Mitangeklagten das Geld für den Kauf luxuriöser Gegenstände wie Fahrzeuge und Häuser ausgegeben haben. Insgesamt gaben sie über 200 Mio. $ an Kundengeldern aus. In einer Erklärung sagte der Staatsanwalt:

Wie behauptet, haben die Angeklagten die Anleger vorsätzlich getäuscht und Millionen von Dollar abgezweigt, um ihr gieriges Vorhaben zu finanzieren und sich durch den Kauf eines maßgeschneiderten Porsche-Sportwagens, eines anderen Luxusfahrzeugs und von Immobilien zu bereichern.