VK enthüllt Krypto-Regulierung, aber Enthusiasten bleiben optimistisch – InQubeta steigt zur Berühmtheit unter europäischen Anlegern auf

Es ist schwierig, die Reaktion der Krypto-Community zu messen, nachdem das Vereinigte Königreich seine neue Verordnung vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz kommt diese Regulierung aus gutem Grund, da das Vereinigte Königreich versucht, sich als globales Krypto-Zentrum zu etablieren und gleichzeitig die Anleger zu schützen und die erheblichen Risiken zu mindern.

Mit diesem Schritt wird das Vereinigte Königreich Krypto wie jede andere Finanzdienstleistung regulieren, beginnend mit Stablecoins Anfang nächsten Jahres. Trotzdem bleiben die Enthusiasten optimistisch. Schließlich wird es wahrscheinlich zum Aufschwung des Kryptowährungssektors im Vereinigten Königreich führen.

Unterdessen setzt InQubeta (QUBE) seinen Weg fort, ein Favorit unter den Anlegern zu werden, mit hohen Beiträgen in ihrem Vorverkauf aus der ganzen Welt, einschließlich der Europäer. Welche Faktoren tragen zu seiner wachsenden Beliebtheit bei?

Wir untersuchen dies in diesem Artikel. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren, einschließlich warum InQubeta einer der Altcoins ist, auf die man in den kommenden Monaten achten sollte.

InQubeta (QUBE): Ein Favorit unter den Anlegern

Was ist InQubeta (QUBE)? Als einer der Token auf der Liste der Initial Coin Offering (ICO) haben viele vielleicht noch nichts von ihm gehört. Dennoch ist sein Vorverkauf einer der erfolgreichsten, der zu einem der besten ICO des Jahres 2023 werden könnte.

Im Rahmen des laufenden Vorverkaufs hat es bereits mehr als 4,1 Mio. $ aufgebracht, was keine einfache Leistung ist. Das bedeutet, dass es bei den Anlegern, insbesondere in Europa, immer beliebter wird.

Aber wie wurde es zu einem der beliebtesten Altcoins und welche Faktoren treiben seine Beliebtheit an?

Erstens kann die steigende Popularität von InQubeta mit der Konvergenz von KI und Blockchain-Technologie in Verbindung gebracht werden. Es verfügt außerdem über ein erhebliches Wachstumspotenzial, da es sich noch in einem frühen Stadium befindet.

Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie zielt dieses Projekt darauf ab, die Fundraising-Landschaft der KI-Branche neu zu gestalten. Außerdem möchte es den KI-Markt für jedermann zugänglich machen. Darüber hinaus befindet es sich in der ICO-Phase, derzeit in Phase 4, und bietet enormes Wachstumspotenzial.

Ein Token kostet derzeit 0,0133 $ und Marktanalysten gehen davon aus, dass er nach seiner Einführung im erwarteten Bullenmarkt um bis zu 3.400 % explodieren könnte. Mit dieser Aussicht ist es möglich, dass dieses Projekt zu einer der besten neuen Kryptowährungen wird, in die man investieren kann. Wenn Sie ein frühes Mitglied dieser wachsenden Community werden möchten, folgen Sie einfach dem untenstehenden Link.

VK stellt Krypto-Regulierung vor: Ist ein Bullenmarkt möglich oder nicht?

Im Juni verabschiedete das Vereinigte Königreich sein wegweisendes Kryptogesetz und am 30. Oktober stellte die Regierung ihre Pläne zur Regulierung von Kryptowährungsanlagen vor. Ist das positiv oder nicht? Im Moment ist das schwer zu sagen.

Aber welche Auswirkungen könnte diese Entwicklung auf Kryptowährungen haben? Einfach ausgedrückt: Kryptowährungen werden im Vereinigten Königreich wie jede andere Finanzdienstleistung reguliert. Dies bedeutet, dass Krypto-Aktivitäten in den Zuständigkeitsbereich der Financial Conduct Authority (FCA) fallen und die Gesetzgebung voraussichtlich im nächsten Jahr in Kraft treten wird.

Laut einem aktuellen Update des britischen Finanzministeriums wird die Regulierung schrittweise eingeführt, beginnend mit Fiat-gestützten Stablecoins. Darüber hinaus erfordert dieser Regulierungsrahmen unabhängig vom Standort, dass alle Kryptounternehmen im Vereinigten Königreich registriert und autorisiert werden müssen.

Es handelt sich um eine Maßnahme, die das mit dem Umgang mit Kryptowährungen verbundene Risiko erheblich verringert und den Schaden für Kunden begrenzt. Da der Sektor durch diese Regulierungssysteme reift, wird erwartet, dass er sich langfristig als positiv für Krypto erweisen wird.

Schlussfolgerung

Das Vereinigte Königreich hat kürzlich seine Kryptoregulierung vorgestellt, die ab dem nächsten Jahr schrittweise umgesetzt wird. Die Branche reagiert auf diese Entwicklung, die Enthusiasten bleiben jedoch optimistisch. In der Zwischenzeit steigt die Bekanntheit von InQubeta unter europäischen Anlegern, die hoffen, auf der Hausse-Welle zu reiten. Dieses Projekt ist sehr vielversprechend und könnte eines der neuen DeFi-Projekte sein, auf die man in den kommenden Monaten achten sollte.

Für alle Informationen über Qube können Sie den Vorverkauf von InQubeta besuchen oder den Communities von InQubeta in ihren sozialen Medien beitreten.