Preisprognose für Polkadot (DOT), während Bitcoin den 36.000 $ Widerstand anpeilt

Der Altcoin-Markt verzeichnet beeindruckende Preissteigerungen, während Bitcoin versucht, über 35.000 $ zu schließen. BTC schwankt um 35.110 $, während die Haussiers weiterhin die Kryptowährungsindustrie beherrschen und den Gesamtwert aller digitalen Coins bei Redaktionsschluss auf 1,32 Bio. $ treiben.

Inmitten der Hausse wartet Polkadot auf entscheidende Entwicklungen im Ökosystem, die auf einen baldigen Anstieg des DOT-Preises hindeuten.

Positive Entwicklungen bei Polkadot

Die Polkadot-Entwickler haben an der Verbesserung ihres Projekts gearbeitet. Der Messari-Bericht zeigt die bevorstehenden Entwicklungen für den Altcoin. In erster Linie wird die Fertigstellung von Polkadot 1.0 hervorgehoben, ein Schritt zur Begrüßung von Polkadot 2.0.

Auch die On-Chain-Indikatoren bestätigen den potenziellen Aufwärtstrend für DOT. Das eingesetzte Polkadot-Vermögen nähert sich der 50 %-Grenze, nachdem es gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 49 % gestiegen ist.

Die Zahl der täglich aktiven Adressen ist jedoch stark zurückgegangen und lag zum Ende des 1. Quartals bei 6.900 und zum Ende des 2. Quartals bei 5.800. Im 3. Quartal sank die Zahl weiter auf 5.200. Entscheidend für die Preisentwicklung von DOT war jedoch die anhaltend hohe Aktivität der Entwickler.

Polkadot gehört zu den Top-Multi-Chains und hat das Potenzial, bei weiteren Entwicklungen eine steigende Nachfrage zu verzeichnen. Darüber hinaus warten die DOT-Entwickler möglicherweise darauf, (rechtzeitig) positive Nachrichten zu liefern, während der Optimismus im Kryptosektor vorherrscht.

Preisprognose für Polkadot

DOT legte am vergangenen Tag um 2,81 % zu und wurde während dieser Veröffentlichung bei 4,79 $ gehandelt. Der Altcoin verzeichnete in den letzten zehn Tagen beeindruckende Erholungen und stieg vom Tiefststand von 3,6 $ vom 20. Oktober an, während Bitcoin den Aufwärtstrend des Marktes anführte. In der Vorwoche legte er um rund 15 % zu.

7-Tage-Chart auf Coinmarketcap

Der Polkadot-Preis würde wahrscheinlich die Bewegungen von Bitcoin widerspiegeln. So könnte DOT in neue Höhen klettern, während die BTC-Haussiers (wieder) den Widerstand bei 36.000 $ anpeilen. In der Zwischenzeit bleibt das Überschreiten von 4,82 $ seit Ende August eine Herausforderung.

Die DOT-Haussiers sollten den Unterstützungsbereich bei 4,74 $ dominieren, um den Preis auf 5,1 $ zu treiben. Ein weiterer Aufwärtstrend wird den Preis bis auf 5,42 $ steigen lassen und damit den Weg zu 5,8 $ ebnen. In der Zwischenzeit sollten Polkadot-Enthusiasten die Entwicklung von Bitcoin beobachten, während sie auf die positiven Entwicklungen des Projektteams warten.