Memeinator sammelt mehr als 1,1 Mio. $ ein, während die Zuflüsse bei digitalen Assets 736 Mio. $ erreichen

Anlageprodukte für digitale Assets verzeichneten letzte Woche die sechste Woche in Folge Zuflüsse. In der Zwischenzeit stieg Bitcoin über die Marke von 35.000 $, auch wenn einige Altcoins die Top-Kryptowährung übertrafen.

In der Welt der Meme-Coins nahm die Dynamik der Top-Hunde und Frösche an Fahrt auf, und die Notierung von Memecoin (MEME) auf Binance trug zum Wiederaufleben des Anlegerinteresses bei. Ein Analyst sagt auch, dass Kryptowährungen und Aktien für eine Santa Claus-Rallye bereit sein könnten.

Warum könnte dies für Memeinator (MMTR) von entscheidender Bedeutung sein, ein neues Meme-Coin-Projekt, das vor der erwarteten Krypto-Rallye wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit erregen wird?

Krypto-Investmentprodukte verzeichnen die 6. aufeinanderfolgende Woche mit Zuflüssen

Bei Anlageprodukten für digitale Assets kam es zu einem Zufluss institutioneller Gelder, wobei die wöchentlichen Zuflüsse nun seit sechs Wochen einen positiven Trend verzeichnen. Nach Angaben der Krypto-Asset-Investmentfirma CoinShares flossen in der letzten Woche insgesamt 261 Mio. $ in verschiedene Produkte, womit sich die jährliche Gesamtsumme auf 767 Mio. $ beläuft und die im Jahr 2022 verzeichneten 736 Mio. $ übersteigt.

Bitcoin und Ethereum, letzteres mit den meisten Zuflüssen in der vergangenen Woche (17,5 Mio. $), stehen in dieser Hinsicht an der Spitze der Large Cap Coins.

Während der Markt die optimistischen Aussichten weiter verstärkt, hat ein Analyst auf einen möglichen „Santa Claus“-Squeeze hingewiesen.

Markus Thielen, Leiter der Kryptoforschung und -strategie bei der Investmentfirma Matrixport, verknüpft den oben genannten Ausblick mit verschiedenen makroökonomischen Ereignissen. In einem heute von der Plattform veröffentlichten Bericht werden drei makroökonomische Faktoren genannt: die Emission von Schuldtiteln mit kürzerer Laufzeit durch das US-Finanzministerium, die Änderung der Zinspolitik der Fed und die Abkühlung am Arbeitsmarkt.

Diese Überlegung und die unerbittliche Stimmung hinsichtlich der Auswirkungen eines ersten Spot-Bitcoin-ETF für den US-Markt könnten das perfekte Rezept für einen stürmischen Bullenmarkt sein.

Memeinator: ein Meme-Projekt mit einer Mission

Memeinator ist ein neues KI-bezogenes Meme-Projekt, das darauf abzielt, das Marktsegment durch ein nützliches Angebot zu dominieren, das die Nutzlosigkeit der meisten aktuellen Meme-Coins aufdeckt.

Das Projekt weist auf einen deflationären Token-Mechanismus hin, der auf dem MMTR-Token basiert und die Kraft der künstlichen Intelligenz nutzt, um nicht nur die Aufmerksamkeit zu erregen und aufrechtzuerhalten, sondern der Community auch mehr als nur Hype zu bieten.

Während Memeinator über eine Roadmap verfügt, die seinen offiziellen Start Anfang 2024 vorsieht, scheint das Projekt bei Investoren den richtigen Nerv getroffen zu haben. Nur wenige Wochen nach dem Start des Vorverkaufs hat das Team mehr als 1,17 Mio. $ eingesammelt. Das Token-Angebot befindet sich derzeit in Phase 5 und wird schnell ausverkauft.

Der Anstieg der Zuflüsse in Kryptoprodukte deutet darauf hin, dass der Appetit auf potenziell lohnende Projekte groß ist. Wenn auf einen erfolgreichen Vorverkauf eine stärkere Akzeptanz in einem sich erholenden Markt folgt, sind die Chancen hoch, dass MMTR eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ erreicht.

Was wird dem Memeinator einen Vorsprung vor der Konkurrenz verschaffen?

Memeinator muss Dogecoin und Shiba Inu herausfordern und überholen, um die Memecoin-Krone zu erobern. Wie könnte das möglich sein? Das Whitepaper des Projekts, das hier zugänglich ist, hebt einige Funktionen und Angebote hervor, die älteren Meme-Coins möglicherweise fremd sind.

Beispielsweise sind die Integration von Staking, NFTs und Spielen über ein KI-gestütztes Meme-Spiel Funktionen, die MMTR insgesamt attraktiver machen.

Dies sind bemerkenswerte Werte für Memeinator, und das Ziel, die schwachen Meme-Token zu übertreffen und eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. $ zu erreichen, könnte möglich sein. Zugegeben, dies könnte nicht lange nach dem Start des Mainnets und der Notierung des Tokens an den wichtigsten Kryptobörsen der Fall sein.