Das Potenzial von Shiba Memu: Memecoin ($MEME) im Korrekturmodus

Memecoin ($MEME) begann den Monat mit einer Aufwärtsbewegung und legte am 3. November um enorme 2.500 % zu, als mehrere Kryptowährungsbörsen, darunter Binance, den Altcoin notierten. Die beeindruckende Rallye führte zu einem Höchststand von 0,0245 $.

Allerdings konnte $MEME 0,029 $ nicht überwinden, was wilde Preisbewegungen auslöste. Bei Redaktionsschluss lag der Preis bei 0,02652 $, nachdem er am vergangenen Tag um 5,16 % fiel.

MEME 24-Stunden-Chart auf Coinmarketcap

Memecoin sollte 0,029 $ überschreiten, um stabile Anstiege zu verzeichnen. In der Zwischenzeit hat die jüngste Korrektur eine absteigende Trendlinie gebildet, die MEME innerhalb der letzten 48 Stunden dreimal nicht überwinden konnte. Das deutet auf eine Dominanz der Verkäufer hin.

MEME könnte seine Korrekturen ausweiten, bis er die Barriere des absteigenden Dreiecks überwindet. Dennoch bleibt der Altcoin anfällig für marktweite Schwankungen.

Während sich der Memecoin von seiner Korrekturphase erholt, suchen die Marktteilnehmer weiterhin nach dem nächsten Token mit 100X-Potenzial auf dem Markt, offensichtlich durch neue Projekte, einschließlich solcher im Vorverkauf, die große Investitionen anziehen.

Shiba Memu gehört zu den aufstrebenden Token auf dem thematischen Kryptowährungsmarkt. Das Projekt hat in den letzten Monaten rund 4,5 Mio. $ von Krypto-Enthusiasten erhalten. Dies bestätigt das Vertrauen der Anleger in Shiba Memu und stellt den Altcoin als ein Asset mit erheblichem Potenzial dar.

Warum sollte man Shiba Memu (SHMU) in Betracht ziehen?

Shiba Memu präsentiert sich anders als andere Token in der Token-Welt mit Hunde-Themen. Er profitiert von der Begeisterung für Meme-Coins und künstliche Intelligenz. Shiba Memu kombiniert verschiedene Technologien, um einen erstklassigen Nutzen und erhöhte Renditen zu gewährleisten.

Darüber hinaus wird die zukünftige Entwicklung von Shiba Memu wahrscheinlich die Preisbewegungen im gesamten Kryptoraum widerspiegeln. Analysten bleiben hinsichtlich Bitcoin und Altcoins optimistisch.

Once the BlackRock #Bitcoin Spot ETF gets accepted, Bitcoin will likely pump for 6 months straight. — Crypto Rover (@rovercrc) November 6, 2023

Crypto Rover vertraut darauf, dass BlackRocks börsengehandelter Spot-Bitcoin-Fonds der Katalysator ist, den digitale Coins brauchen, um in die Höhe zu schießen. Er glaubt, dass die führende Kryptowährung sechs Monate in Folge steigen kann, sobald die SEC grünes Licht für einen BTC-ETF gibt.

Eine breit angelegte Rallye wird einen enormen Geldfluss in den Kryptowährungsmarkt bedeuten. Positive Ereignisse, darunter eine lockere Politik der Bundesregierung und die Halbierung von Bitcoin, unterstützen langfristige Aufwärtstrends bei digitalen Coins.

Altcoins mit einer vielversprechenden Zukunft, einschließlich SHMU, werden angesichts solcher Entwicklungen möglicherweise in die Höhe schnellen. Sie können mehr über Shiba Memu auf ihrer Website erfahren.