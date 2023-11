Der USD/RUB-Wechselkurs nähert sich einem wichtigen psychologischen Niveau, da das Comeback des russischen Rubels andauert und der US-Dollar-Index (DXY) zurückgeht. Das Währungspaar fiel am Montag auf ein Tief von 92,50 und bewegt sich in der Nähe des niedrigsten Standes seit dem 17. August dieses Jahres. Seit dem Höchststand in diesem Jahr ist es um fast 10 % zurückgegangen.

Russland scheint zu gewinnen

Copy link to section

Der Krieg in der Ukraine geht weiter, beide Länder verlieren Tausende Soldaten. Obwohl der Krieg noch lange nicht vorbei ist, gibt es Anzeichen dafür, dass Russland gewinnt. Einerseits besetzt Russland immer noch mehr als ein Fünftel der Ukraine und seine Wirtschaft hält sich trotz westlicher Sanktionen gut. Die Gegenoffensive der Ukraine ist ins Stocken geraten.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass die Bereitschaft der westlichen Länder zur Finanzierung des Krieges, dessen Beendigung Jahre dauern könnte, nachlässt. In den Vereinigten Staaten hat eine beträchtliche Anzahl von Republikanern Forderungen nach einer Finanzierung der Ukraine abgelehnt.

Vor allem aber profitiert Russland von den gestiegenen Rohölpreisen. Brent steht bei 85 $, West Texas Intermediate (WTI) liegt bei 80 $. Russland hat es geschafft, die Preiskontrollpolitik der westlichen Länder zu umgehen.

Dies wird durch den Einsatz alter Tanker erreicht, die von westlichen Ländern nicht verfolgt werden. Gleichzeitig ist es Russland gelungen, seine Öl- und Gasverkäufe von den westlichen Ländern nach Indien zu verlagern.

Infolgedessen gehen Analysten nun davon aus, dass Russland sein Haushaltsdefizitziel von 2 % erreichen wird. Vor einigen Monaten erwarteten einige westliche Länder ein Defizit zwischen 5 und 6 %. Russlands Öleinnahmen haben sich im Oktober gegenüber dem Vormonat mehr als verdoppelt.

Auch der russische Rubel entwickelt sich gut, da die Anleger auf die anhaltenden Währungskontrollen durch russische Behörden reagieren. Diese Kontrollen führen dazu, dass westliche Unternehmen, die Russland verlassen, nur begrenzte Möglichkeiten haben, ihre Auszahlungen vorzunehmen. Sie können ihre Geschäfte entweder in Rubel oder in Fremdwährungen verkaufen. Die letztere Option dauert länger und ist ziemlich ineffizient.

Darüber hinaus geht es der russischen Wirtschaft gut, die Arbeitslosenquote liegt bei 3 % und der MOEX-Index war dieses Jahr einer der Top-Performer.

Der russische Rubel ist ebenfalls gestiegen, da der US-Dollar-Index (DXY) nach der Entscheidung der Fed letzte Woche und den Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) zurückgegangen ist.

USD/RUB Technische Analyse

Copy link to section

USD/RUB-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der USD/RUB-Wechselkurs in den letzten Tagen abwärts bewegt hat. Er ist unter die Unterseite des aufsteigenden Channels gefallen, der in Rot dargestellt ist. Die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte haben ein rückläufiges Crossover-Muster gebildet.

Gleichzeitig sind der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastik-Oszillator rückläufig. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der russische Rubel an Schwung gewinnt. Daher sind die Aussichten für dieses Währungspaar pessimistisch, und der nächste wichtige Punkt, auf den man achten sollte, ist die psychologische Marke von 90.