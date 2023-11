Der Aktienkurs von Digital World Acquisition (NASDAQ: DWAC) hat sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt, während die Anleger auf die mögliche Fusion warten. Die Aktin notiert am Dienstag bei 15,45 $ und damit einige Punkte über dem Tiefststand des Vormonats von 14,25 $. Insgesamt ist sie vom tiefsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen um 25 % gestiegen und liegt weiterhin 91 % unter dem Allzeithoch.

Chancen und Risiken in der Zukunft

Die wichtigste DWAC-Nachricht des Jahres war der 18 Mio. $-Vergleich mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC). Der Vergleich war zwar teuer, beendete aber einen langen Streit, der die letztendliche Fusion von SPAC mit Trumps Truth Social verhinderte.

Die andere große Nachricht war die Entscheidung der SPAC, ihre Due-Diligence-Frist bis September 2024 zu verlängern. In den meisten Zeiträumen dauern SPAC-Fusionen weniger als 7 Monate. Dies wirft einige ernsthafte Fragen darüber auf, ob das Geschäft zustande kommen wird.

Für die DWAC-Aktie bieten sich in Zukunft einige Chancen. Erstens glauben die Analysten, dass Truth Social im Hinblick auf die nächsten Parlamentswahlen im Jahr 2024 mehr Aktivität erleben wird. In den meisten Fällen verzeichnen Social-Media-Unternehmen wie Twitter, Reddit und Facebook in einer Wahlperiode mehr Aktivität.

Die andere wahrscheinliche Möglichkeit ist, dass die Aktivitäten des Netzwerks aufgrund von Trumps Strafverfahren eine höhere Nachfrage erfahren werden. All dies könnte zu mehr Einnahmen für das Unternehmen führen.

Die Risiken überwiegen die Chancen

Ich glaube, dass DWAC und Trumps Truth Social vor mehr Herausforderungen als Chancen stehen. Erstens ist da die Tatsache, dass Truth Social in Bezug auf die Nutzung nicht gut abschneidet. Ein Blick auf die Nutzerkennzahlen zeigt, dass Trump weniger als 6 Millionen Truth Social-Follower hat.

Im Gegensatz dazu hatte er über 80 Millionen Follower auf Twitter. Die Realität ist daher, dass es nicht die Größe hat, um mit Twitter, Facebook und Snap zu konkurrieren.

Zweitens ist Truth Social mit Risiken bei der Monetarisierung konfrontiert, da viele große Unternehmen nicht mit der rechtsgerichteten Seite in Verbindung gebracht werden wollen. Wir haben dies in den Mainstream-Medien gesehen, wo viele große Unternehmen sich von Fox News und sogar Rumble ferngehalten haben

Drittens haben SPACs in der Vergangenheit keine guten Ergebnisse erzielt. Beliebte SPACs wie Virgin Galactic, ContextLogic, VinFast und Canoo sind in den letzten Monaten stark eingebrochen. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die DWAC-Aktien nach der SPAC-Fusion weiter fallen werden.

Außerdem steht Truth Social im rechtsgerichteten Bereich in starkem Wettbewerb. Der größte Konkurrent ist X, früher bekannt als Twitter, das die Herausforderung, die Truth Social lösen wollte, weitgehend gelöst hat. Unter Elon Musk ist Twitter nun zu einem großen Zeltplatz für Menschen aller Ideologien geworden. Ein genauerer Blick auf andere konservative Social-Media-Netzwerke wie Gab und Parler zeigt, dass sie es schwer haben, sich durchzusetzen. Parler wurde im August heruntergefahren.

Am wichtigsten ist, dass Truth Social immer noch keinen großen Marktanteil auf dem internationalen Markt hat, der für alle Social-Media-Unternehmen wichtig ist. Außerdem ist das Unternehmen vollständig auf Trump angewiesen, was eine Situation mit hohem Risiko darstellt.

Daher erklären all diese Faktoren, warum es ziemlich riskant ist, in DWAC-Aktien zu investieren. Um es klarzustellen: Bei den Aktien kommt es häufig zu Short-Squeeze, was den Besitz dieser Aktien recht riskant macht.