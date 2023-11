Ripple erreicht neue Meilensteine in der Zahlungsbranche – Details

Das Überweisungsunternehmen Ripple machte während seiner jährlichen Konferenz Swell verschiedene Ankündigungen. Das Kryptounternehmen stellte sein Produkt Ripple Payments vor, das einen Schritt tiefer in den digitalen Zahlungssektor darstellt.

Introducing Ripple Payments—the next evolution of Ripple’s payments product delivering a licensed end-to-end solution for FIs and SMEs with 70+ payout markets, expanded crypto liquidity options, integration with the XRP Ledger DEX, and much more.https://t.co/khOxtCnXin — Ripple (@Ripple) November 8, 2023

Ripple Payments verspricht zertifizierte Zahlungslösungen für Institutionen mit über 70 Auszahlungsmärkten, erweiterten Liquiditätsoptionen für Kryptowährungen und mehr.

Der Ankündigung zufolge hat Ripple Geldtransmitter-Zertifikate in Singapur und verschiedenen Gerichtsbarkeiten in den Vereinigten Staaten erhalten. Die Lizenzen haben es dem Unternehmen ermöglicht, sein Zahlungsangebot in über 70 Auszahlungsmärkten zu erweitern.

Die internationale Zahlungsplattform von Ripple ermöglicht den Kunden den Zugang zu einer globalen Auszahlungsabdeckung. Das verbessert die XRPLedger-Anwendungsfälle und erhöht möglicherweise die Nachfrage nach XRP-Coins. Brendan Berry, Leiter der Abteilung für Zahlungsprodukte des Unternehmens, erklärte,

Da mehr Unternehmen denn je einen echten Nutzen in der Blockchain sehen, ist es unser Ziel, unseren Kunden Optionen, Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Compliance in einem umfassenden Produkt zu bieten.

Darüber hinaus unterstützen Ripple-Partner weiterhin die Initiative des Unternehmens, seine Überweisungsdienste weltweit anzubieten. Das Unternehmen gab bekannt, dass Onafriq seine Krypto-Transaktionstechnologie nutzen wird, um neue Zahlungskorridore zwischen Afrika und anderen Regionen weltweit einzurichten.

Diese Entwicklungen werden angesichts des zunehmenden Nutzens wahrscheinlich die Preiserholung von XRP ankurbeln.

Preisprognose für XRP

Bei Redaktionsschluss lag der XRP-Preis bei 0,6947 $, nachdem er innerhalb von 24 Stunden um 1,59 % anstieg. In der vergangenen Woche blieb er im Aufwind und legte in den letzten sieben Tagen um 15,30 % zu.

XRP-Wochenchart auf Coinmarketcap

In Anbetracht der positiven Entwicklungen im Ökosystem und der allgemeinen Marktaussichten scheint der Ripple-Token für einen längerfristigen Aufwärtstrend bereit zu sein.