Der Aktienkurs von Adyen (AMS: ADYEN) stieg am Donnerstag sprunghaft an, da die Anleger die Prognose des Unternehmens begrüßten. Der Kurs stieg um über 30 % und entsprach damit meiner vorherigen Prognose. Trotz dieses Comebacks liegt Adyen immer noch etwa 70 % unter dem Höchststand während der Pandemie.

Neue Normalität für Fintechs

Fintech-Unternehmen stehen vor einem Moment der Abrechnung, da das Wachstum, das sie im letzten Jahrzehnt erlebt haben, nachgelassen hat. Die meisten Unternehmen wie PayPal, Block, Shift4Payments, Toast und Affirm verzeichneten in der Ära der niedrigen Zinsen ein Rekordwachstum.

Infolgedessen wurden diese Firmen zu Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. In der Spitze stieg die Marktkapitalisierung von PayPal auf über 300 Mrd. $. In ähnlicher Weise wurde Block, die Muttergesellschaft von Square, mit über 120 Mrd. $ bewertet.

Das Gleiche gilt für Adyen, das niederländische Zahlungsunternehmen. Diese Bewertung war aufgrund des starken Wachstums des Unternehmens gerechtfertigt. So lag sein Jahresumsatz 2017 bei 1,01 Mrd. €, 2018 bei 1,65 Mrd. €, 2019 bei 2,66 Mrd. € und 2021 bei 6 Mrd. €.

Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass sich Unternehmen aus aller Welt für Technologie und digitale Zahlungen interessieren. Dazu gehörten sowohl große Unternehmen als auch kleine Start-ups, die stark von Risikokapitalgesellschaften finanziert wurden. Heute zählt Adyen Unternehmen wie Uber, Bolt und Virgin Hotels zu seinen Kunden.

Das Wachstum der Fintech-Firmen explodierte während des Covid-19, als die meisten Unternehmen und Kunden den E-Commerce für sich entdeckten. In dieser Zeit erlebten diese Unternehmen ein Wachstum, das Jahre hätte dauern können.

In letzter Zeit haben sich jedoch die Geschäftsbedingungen geändert. Die Menschen kaufen zwar immer noch online ein, aber das Transaktionsvolumen ist auf ein normales Maß gesunken. Außerdem haben viele Unternehmen bereits einen Zahlungsanbieter. In der Vergangenheit tendierten die Unternehmen dazu, ihre Zahlungsanbieter lange Zeit beizubehalten, da ein Wechsel teuer und zeitaufwändig sein kann.

Gleichzeitig haben die steigenden Zinssätze zu schwachen Verbraucherausgaben und niedrigeren Gebühren für Fintech-Unternehmen geführt. Darüber hinaus ist Adyen in einer hart umkämpften Branche tätig, die auch von Unternehmen wie Stripe, PayPal und Shift4 Payments beherrscht wird.

Prognose für den Aktienkurs von Adyen

ADYEN-Chart via TradingView

Inmitten dieser Turbulenzen stellt sich daher die Frage, ob es sinnvoll ist, in Fintech-Unternehmen wie Adyen zu investieren. In einer Erklärung von dieser Woche sagte Adyen, dass sein Umsatz im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 21 % auf 243,1 Mio. € gestiegen ist.

Die Nettoeinnahmen stiegen um 22 % auf 413 Mio. €. Das digitale Volumen stieg um 21 %, während der Unified Commerce-Umsatz um 25 % zunahm. Diese Zahlen bedeuten, dass Adyen weiterhin ein robustes Wachstum aufweist. Dennoch glaubt das Management nun, dass sich das Wachstum des Unternehmens in den nächsten Jahren verlangsamen wird.

Infolgedessen hat es seine Prognose für die nächsten drei Jahre gesenkt und rechnet mit einem Wachstum von niedrigen bis hohen 20 %. Zuvor war das Unternehmen davon ausgegangen, dass seine Einnahmen um 20 bis 30 % steigen würden. In einer Notiz sagte ein Bloomberg-Analyst:

Adyens gesenkte Prognose für das Wachstum des Nettoumsatzes (niedrige 20 % bis hohe 20 %) und die Ebitda-Marge von über 50 % im Jahr 2026 (gegenüber dem langfristigen Ziel von 65 %) liegt nun näher am Konsens und spiegelt den Wettbewerb in der Zahlungsverkehrsbranche und ein sich verschlechterndes wirtschaftliches Umfeld wider.

Adyen wächst erwartungsgemäß nicht mehr so schnell wie noch vor ein paar Jahren. Das ist verständlich, denn es wurde nicht erwartet, dass das Wachstum ewig andauert. Daher bin ich nach wie vor der Meinung, dass das Unternehmen eine gute Investition ist, da es sich zu einer Value-Aktie entwickelt.

Das Unternehmen verfügt über einen soliden Kundenstamm und hat mehr Möglichkeiten, seine Einnahmen durch Cross-Selling zu steigern. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie langfristig weiter steigen wird. Diese neue Normalität wird ein langsameres Wachstum und eine potenziell höhere Rentabilität mit sich bringen.

Langfristig gehe ich davon aus, dass der Aktienkurs von Adyen bis zum wichtigen Widerstand bei 1.150, dem Tiefststand vom Mai 2022, ansteigen wird.