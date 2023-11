Bitcoin ist zurück. Sein Preis stieg auf den bisherigen Jahreshöchststand von 37.000 $, da die Nachfrage weiter wächst. Der BTC-Preis ist seit dem Tiefststand im Jahr 2022 um mehr als 137 % gestiegen. Infolgedessen nähert sich die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen 1,4 Bio $. Dieser Trend hat bei den meisten Kryptowährungen wie OKB, Huobi Token, Chainlink, Cardano und Solana zu mehr Aufwärtspotenzial geführt.

Warum steigt der Bitcoin-Preis so stark an?

Copy link to section

Es gibt mehrere Gründe, warum der Bitcoin-Preis in die Höhe schießt. Erstens war die jüngste Nachricht ein Bloomberg-Bericht, der besagte, dass das potenzielle Bitcoin-ETF-Genehmigungsfenster geöffnet wurde. Das Fenster für die Zulassung von Blackrock, Franklin Templeton und Invesco wurde am Donnerstag geöffnet. Die Analysten gehen davon aus, dass die Genehmigung bis zum 10. Januar erfolgen wird.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Zweitens steigt der Bitcoin-Preis, da das offene Interesse an Futures in die Höhe schießt. Daten zeigen, dass das offene Interesse an der CME zum ersten Mal in der Geschichte auf 100.000 BTC angestiegen ist. Insgesamt ist das offene Interesse an Bitcoin-Futures am Donnerstag auf einen Höchststand von 15,9 Mrd. $ angestiegen, den höchsten Stand seit dem 7. April letzten Jahres. Der größte Teil dieses offenen Interesses entfällt auf Binance, CME, OKX und Deribit.

CME Futures Open Interest just surpassed 100,000 BTC for the first time ever pic.twitter.com/9Kq8LZC2dF — Will (@WClementeIII) November 8, 2023

Drittens ist der BTC-Preis wegen der Federal Reserve in die Höhe geschossen. In ihrer Entscheidung von letzter Woche ließ die Bank die Zinssätze unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 %. Sie ließ auch die Tür für weitere Zinserhöhungen offen. Die meisten Analysten gehen jedoch davon aus, dass die Bank die Zinsen nicht erneut anheben wird.

Infolgedessen sind die amerikanischen Aktien gestiegen, während die Anleiherenditen zurückgegangen sind. Die Renditen 10- und 30-jähriger Anleihen fielen auf 4,54 % bzw. 4,6 %. Der Spread zwischen der 10-jährigen und der 2-jährigen Anleihe ist auf -44,58 gesunken. In den meisten Perioden schneidet Bitcoin gut ab, wenn die Anleiherenditen sinken.

Außerdem ist der Bitcoin-Preis aufgrund der Erwartung einer Halbierung, die im April stattfinden wird, sprunghaft angestiegen. Bitcoin entwickelt sich gut, wenn die Halbierung bevorsteht, da sie das Angebot reduziert.

Am wichtigsten ist jedoch, dass der Bitcoin-Preis gestiegen ist, weil er bestätigt hat, dass er ein echter Vermögenswert ist. Er hat in den letzten zehn Jahren zahlreiche wichtige Ereignisse überstanden. Einige davon waren der Zusammenbruch von Mt. Gox, FTX, Terra, Three Arrows und Celsius. Auch in diesem Hochzinsumfeld hat er sich gut entwickelt.

Altcoins werden profitieren

Copy link to section

Die Bitcoin-Rallye könnte zu einem weiteren Anstieg bei anderen Altcoins führen. Der Preis von Chainlink (LINK) sprang auf einen Höchststand von 7,33 $ und lag damit etwa 50 % unter dem Tiefststand vom Juni dieses Jahres. Der Coin wird wahrscheinlich profitieren, während sich andere Kryptowährungen erholen. Außerdem wird er aufgrund des Wachstums der Tokenisierung und der dezentralen Finanzierung (DeFi) profitieren.

Die anderen Token, die davon profitieren werden, sind zentralisierte und dezentralisierte Finanz (DeFi)-Token. Token wie OKB, Huobi Token (HT) und Uniswap (UNI) werden von der steigenden Nachfrage nach Kryptowährungen profitieren. Die meisten dieser Börsen haben in den letzten Wochen ein höheres Volumen verzeichnet.

Andere Altcoins, die profitieren könnten, sind Tron, Solana und Cardano. Diese Token sind einige der größten Akteure in der Kryptoindustrie. In der Tat ist Tron (TRX) auf 0,10 $ gestiegen und bewegt sich in der Nähe des höchsten Stands seit 2021.

In ähnlicher Weise sind die Preise von Solana und Cardano seit ihrem Tiefpunkt in diesem Jahr um über 50 % gestiegen. Dieser Trend wird sich in den kommenden Monaten wahrscheinlich fortsetzen, wenn die Bitcoin-Rallye an Fahrt gewinnt.