FTX-Token steigt um 78 %, da der SEC-Vorsitzende einen Neustart der Börse für möglich hält

Der Preis von FTX Token (FTT) sprang am Donnerstag um mehr als 78% auf einen Höchststand von 2,36 $, während der breitere Kryptomarkt um 3% an der globalen Marktkapitalisierung zulegte.

Der native Altcoin der FTX-Börse stürzte im November auf fast 0 $ ab, nachdem die Plattform implodierte und Konkurs anmeldete.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Der Preis blieb seitdem unter 1,35 $. Mit dem jüngsten Optimismus auf dem Markt und den neuen FTX-Nachrichten ist das 24-Stunden-Handelsvolumen jedoch in die Höhe geschnellt. Der Relative Strength Index (RSI) ist auf 66 gestiegen, und der Moving Average Convergence Divergence (MACD) signalisiert eine Aufwärtsbewegung.

Warum ist der FTX-Token-Preis heute in die Höhe geschnellt?

Copy link to section

Der Preisanstieg des FTX-Tokens fiel mit dem Sprung von Bitcoin über 36.800 $ zusammen, inmitten eines neuen Optimismus über eine mögliche Zulassung eines Spot-ETF. Es gab jedoch einen weiteren wahrscheinlichen Katalysator für FTT – Kommentare zum möglichen Neustart von FTX.

Am Mittwoch sagte der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, in einem Interview mit CNBC, dass ein Neustart von FTX möglich sei, wenn dies unter einer neuen Führung und im Rahmen der Gesetze geschehe.

Die Kommentare des SEC-Vorsitzenden auf der DC Fintech Week bezogen sich auf Berichte, dass drei Bieter im Rennen sind, um die bankrotte Krypto-Plattform wiederzubeleben. Unter den Bietern ist Tom Farley, ehemaliger Präsident der NYSE und Gründer der digitalen Asset-Plattform Bullish.

Gensler merkte an, dass jeder, einschließlich Farley, der an einer Wiedereröffnung von FTX interessiert ist, dies tun kann, solange es “innerhalb des Gesetzes” geschieht.

Laut Gensler liegt der Schlüssel zum Erfolg darin, “das Vertrauen der Anleger zu gewinnen” und alle vorgeschriebenen Offenlegungen vorzunehmen. Die neue Führung sollte auch sicherstellen, dass sie keine Gelder vermischt und gegen ihre Kunden handelt.

Nach dem Zusammenbruch von FTX wurde der Gründer und ehemalige CEO Sam Bankman-Fried angeklagt und in sieben Fällen für schuldig befunden, unter anderem wegen Betrugs. In der Zwischenzeit hat das FTX-Insolvenzteam einen möglichen Neustart der Börse angedeutet und sich um eine Einigung mit den Gläubigern bemüht.