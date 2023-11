Der Preis von Jasmy Coin setzte seinen Aufwärtstrend fort, während die Anleger den jüngsten Anstieg von Bitcoin bejubelten. Der Coin kletterte am Donnerstag auf 0,0044 $, dem höchsten Stand seit Juni dieses Jahres. Seit dem Tiefststand in diesem Jahr ist er um über 50 % gestiegen. Andere Krypto-Token wie Mina, Pepe, Gala und Sui sind in letzter Zeit ebenfalls sprunghaft angestiegen.

Bitcoin ist der Haupttreiber

Der Hauptantrieb für Jasmy und andere Altcoins war die starke Performance von Bitcoin, der auf den höchsten Stand seit Mai 2022 gestiegen ist. Er kletterte auf 37.000 $. Von seinem Tiefststand im September hat er sich um fast 50 % und von seinem Tiefststand im November letzten Jahres um 137 % erholt. Diese Erholung macht ihn zu einem der Vermögenswerte mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr.

Bitcoin hat es geschafft, sich über das Aufwärts-Wimpelmuster zu bewegen. In der Preisaktionsanalyse ist ein Aufwärtswimpel eines der positivsten Zeichen auf dem Markt. Er bleibt über dem 50- und 100-Tage Exponential Moving Averages (EMA).

Jasmy ist ebenfalls gestiegen, da der Angst- und Gier-Index in den Gier-Bereich von 74 gesprungen ist. In den meisten Fällen steigen Kryptowährungen an, wenn die Anleger gierig werden. In der Zwischenzeit ist der VIX-Index auf 14,45 $ abgestürzt, den niedrigsten Stand seit dem 20. September. Der Index ist seit seinem Höchststand im Oktober um mehr als 37 % gesunken.

Der VIX-Index ist einer der beliebtesten Indikatoren auf dem Finanzmarkt. Er zeigt die Positionierung von Optionen auf den S&P 500 Index an. Sein Absturz fiel mit der anhaltenden Rallye der amerikanischen Aktien zusammen. Die Indizes Dow Jones und Nasdaq 100 sind in den letzten neun Tagen in Folge gestiegen. Die Anleger glauben also, dass die “Santa Claus-Rallye” beginnt.

Jasmy stieg auch nach der jüngsten Zinsentscheidung der Federal Reserve an. Auf ihrer Sitzung beschloss die Bank, die Zinssätze unverändert zwischen 5,25 % und 5,50 % zu belassen. Während die Fed andeutete, dass sie die Zinsen weiter anheben wird, glauben Analysten, dass sie die Zinsen noch eine Weile unverändert lassen wird.

Preisprognose für Jasmy

JASMY-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Preis von JasmyCoin in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Er ist vom Tiefststand des letzten Monats von 0,0030 $ auf einen Höchststand von 0,0045 $ angestiegen. Der Coin hat sich über die absteigende Trendlinie bewegt, die die höchsten Swings seit Mai dieses Jahres miteinander verbindet.

Jasmy hat sich oberhalb des 50- und 25-Tage Exponential Moving Averages (EMA) bewegt. Gleichzeitig haben sich der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastic Oscillator über den überkauften Bereich bewegt. Daher sind die Aussichten für den Coin optimistisch, wobei der nächste wichtige Wert bei 0,0051 $ liegt, dem Höchststand vom 19. Mai. In diesem Fall muss der Coin um mehr als 15,81 % gegenüber dem aktuellen Stand steigen.