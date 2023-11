Shiba Inu verschenkt 1.000 NFT, Analystenprognose nach Bitcoin-Halbierung, neuer Coin legt zu

Shiba Inu hat The SHIB Magazine ins Leben gerufen, um seine Community über Ereignisse und Entwicklungen im Ökosystem auf dem Laufenden zu halten. Es hat außerdem ein NFT-Giveaway für neue Abonnenten gestartet. Unterdessen haben Analysten Gewinne für Bitcoin und Everlodge vorhergesagt.

Shiba Inu stellt das SHIB-Magazin vor und verschenkt 1.000 NFT

Das Shiba Inu-Team hat die Veröffentlichung von „The Shib Magazine“ angekündigt. Dieses Magazin erscheint wöchentlich. Ziel ist es, die Shiba Inu-Community über die neuesten Nachrichten zu SHIB und Shibarium auf dem Laufenden zu halten. Als Zeichen der Wertschätzung hat Shiba Inu eine besondere Verlosung an die ersten 1.000 Abonnenten des Magazins gestartet.

Der Ankündigung zufolge erhalten diese glücklichen Abonnenten ein einzigartiges NFT mit dem Cover des Magazins. Der Shiba Inu Coin hat seinen Aufwärtstrend auch im November fortgesetzt. Laut den Daten von Shiba Inu CoinMarketCap ist der Preis von SHIB auf 0,00000838 $ gestiegen.

Dies entspricht einem Anstieg von 5,8 % und 15,8 % auf dem wöchentlichen und monatlichen Shiba Inu-Preischart. Inzwischen sind die technischen Indikatoren von Shiba Inu positiv, was ein Zeichen dafür ist, dass der Shiba Inu-Token bald weitere Gewinne verzeichnen könnte.

Preisprognose für Bitcoin (BTC) inmitten der Halbierung

Bitcoin (BTC) wurde nach seiner letzten Preisrallye etwa zwei Wochen lang unter 35.500 $ gehandelt. Die Möglichkeit eines Spot-Bitcoin-ETF hatte eine Marktrallye ausgelöst und den Preis von Bitcoin auf 35.000 $ getrieben. Darüber hinaus sind Krypto-Investoren auch von der für April 2024 geplanten Halbierung von Bitcoin begeistert.

Betrachtet man die technischen Indikatoren von Bitcoin, wird der Bitcoin-Preis über den 50- und 200-Tage-EMAs gehandelt. Außerdem liegt sein RSI mit 76,63 im überkauften Bereich, ein Zeichen dafür, dass die Haussiers die Kontrolle haben. Daher ist die Bitcoin-Preisprognose derzeit optimistisch.

Laut der Prognose von Forbes Advisor wird BTC nach der Bitcoin-Halbierung ein neues Allzeithoch erreichen. Es wurde eine Spanne von 100.000 $ pro BTC prognostiziert. Alliance Bernstein hat dem zugestimmt und prognostiziert, dass der Bitcoin-Preis bis 2025 150.000 $ erreichen wird.

Everlodge (ELDG), Ihr Schlüssel zum 280 Bio. $ Immobilienmarkt

Obwohl Shiba Inu und Bitcoin die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen haben, ist es wichtig zu beachten, dass ihr Potenzial für langfristiges Wachstum möglicherweise nicht mit dem von Everlodge (ELDG) mithalten kann. Dieser neue Immobilienmarktplatz leistet etwas Einzigartiges, indem er immobiliengestützte NFTs verwendet, um gemeinsames Eigentum zu ermöglichen.

Konkret plant Everlodge, Ferienhäuser, Villen und Hotels in NFTs umzuwandeln. Dies würde es Menschen mit geringerem Einkommen ermöglichen, in den 280 Bio. $ Immobilienmarkt einzusteigen. Privatpersonen können mit nur 100 $ in Immobilien investieren. Everlodge bietet ein komplettes Ökosystem, einschließlich Marktplatz, Launchpad, Rewards Club und Kreditplattform.

Darüber hinaus können Sie Ihre Immobilien-NFTs sogar nutzen, um kurz- bis mittelfristige Kredite zu erhalten. Der Rewards Club bietet Mitgliedern kostenlose Aufenthalte in verschiedenen Unterkünften und Hotels innerhalb des Ökosystems. Dies hängt jedoch von der Mitgliedsstufe ab und sie können ihre Gratisnächte sogar auf dem Marktplatz von Everlodge gegen zusätzliches Geld verkaufen.

Außerdem haben InterFi Network und BlockAudit den Smart Contract der Plattform geprüft und genehmigt. Das bedeutet, dass die Nutzer keine Angst haben müssen, ihre Investitionen oder Assets zu verlieren. Derzeit können Sie den Everlodge-Token für nur 0,023 $ pro Stück kaufen. Interessanterweise haben Analysten einen Preisanstieg von 3.000 % in den kommenden Wochen vorhergesagt.

Weitere Informationen über den Vorverkauf von Everlodge (ELDG) finden Sie auf deren Website.