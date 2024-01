Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) meldet, dass es sich erfolgreich als Virtual Asset Service Provider (VASP) in Frankreich registriert hat. Die Aktien des Unternehmens sind am Donnerstag um 4,0% gestiegen.

Coinbase expandiert in einen weiteren Schlüsselmarkt

Die besagte Genehmigung der AMF ermöglicht es Coinbase, seine digitalen Währungsdienste den Bürgern von La République anzubieten.

Im Oktober hatte das an der Nasdaq notierte Unternehmen Irland als seinen wichtigsten Regulierungsstandort in der Europäischen Union ausgewählt. Und jetzt expandiert es in einen weiteren Schlüsselmarkt in dieser Region, da die US-Regulierungsbehörden gegenüber Krypto-Unternehmen unerbittlich bleiben.

Beachten Sie, dass Ledger – einer der weltweit größten Anbieter von Krypto-Verwahrungsdienstleistungen, der zuletzt mit rund 1,4 Mrd. $ bewertet wurde – seinen Hauptsitz in Frankreich hat.

Konkurrenten wie Crypto.com, Binance und Circle haben ebenfalls Paris als ihren europäischen Standort gewählt.

EU versucht, ihre MiCA-Verordnung einzuführen

Beachten Sie, dass die Europäische Union derzeit an der Einführung ihrer MiCA-Verordnung (Markets in Crypto Assets) arbeitet.

Sobald diese in Kraft ist, wird die Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte in einem der europäischen Länder es Kryptounternehmen ermöglichen, in der gesamten Region tätig zu sein, anstatt sich die Lizenz für jedes Mitglied des Blocks separat sichern zu müssen.

Die Nachricht kommt mehr als einen Monat, nachdem Coinbase seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht hat, die die Schätzungen der Wall Street verfehlten, da die Zahl der monatlich transagierenden Nutzer weiter auf 8,5 Millionen zurückging.

Die Aktien des Unternehmens haben sich in diesem Jahr aufgrund des Optimismus im Zusammenhang mit der bevorstehenden Genehmigung der SEC für einen Bitcoin-Spot-ETF noch verfünffacht.