Hedera Hashgraph DeFi TVL nähert sich dem Rekordhoch, aber es gibt einen Haken

Der HBAR-Token-Preis von Hedera Hashgraph hat sich der laufenden Altcoin-Saison angeschlossen, da die Nachfrage nach dem Token andauert. Der HBAR-Preis stieg auf einen Höchststand von 0,9195 $, den höchsten Stand seit dem 19. Februar. Seit seinem Tiefststand in diesem Jahr ist er um mehr als 155 % gestiegen. Dieser Sprung hat ihm eine Marktkapitalisierung von über 3 Mrd. $ beschert.

Die Rallye von Hedera ist hauptsächlich auf die anhaltende Bitcoin- und Altcoin-Rallye zurückzuführen. Bitcoin stieg am Mittwoch auf über 43.000 $ und einige Analysten gehen davon aus, dass er vor der Halbierung im nächsten Jahr die 100.000 $-Marke erreichen könnte. In den meisten Fällen neigt Bitcoin dazu, sich gegen die Halbierung und danach gut zu entwickeln. Das haben wir im April 2021 gesehen, als der Coin ein Rekordhoch erreichte.

Es gibt andere Katalysatoren. In den meisten Industrieländern sinkt die Inflation, was die Möglichkeit von Zinssenkungen im Jahr 2024 erhöht. Im Vereinigten Königreich fiel die Gesamtinflation im November unter 4 %, und es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Unterdessen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) einen Spot-Bitcoin-ETF genehmigt. Die SEC, Blackrock und Nasdaq hielten diese Woche ein weiteres Treffen ab, um den gesamten Prozess zu besprechen.

Hedera Hashgraph wächst auch aufgrund der Leistung seines dezentralen Finanzökosystems (DeFi). Daten von DeFi Llama zeigen, dass der TVL des Netzwerks auf mehr als 52 Millionen $ gestiegen ist. In HBAR-Berechnungen ist der TVL auf 644,5 Millionen Token gestiegen, ein paar Punkte unter seinem Allzeithoch.

Während dies eine gute Sache ist, gibt es einen Haken über Hederas DeFi Ökosystem. Erstens, die meisten der Assets in seiner Plattform in einem Haupt-dApp gesperrt sind: SaucerSwap. Die Decentralized Exchange (DEX) hat ein TVL von mehr als 50 Millionen $. Sie hat am Donnerstag ein Volumen von über 653.000 $ abgewickelt.

Die Herausforderung dabei ist, dass Hedera von vielen neueren Blockchain-Netzwerken wie Base, Sui, PulseChain und Aptos überholt wurde. Und das, obwohl Hedera eine viel größere Marktkapitalisierung hat als alle diese Netzwerke.

Auf der positiven Seite zeigen die On-Chain-Metriken, dass das Hedera-Hashgraph-Netzwerk bei den Nutzern recht beliebt ist. Die Zahl der erstellten Konten im Netzwerk ist auf über 2,67 Millionen gestiegen, während die aktiven Konten bei 1,37 Millionen liegen. Hedera hat über 32,7 Milliarden Transaktionen mit einer durchschnittlichen Zeit von 1.000 Transaktionen pro Sekunde (tps) abgewickelt.