Der USD/TRY-Wechselkurs befand sich vor der letzten Entscheidung der türkischen Zentralbank (CBRT) in diesem Jahr weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Das Paar wurde am Donnerstag bei 29 gehandelt und lag damit deutlich über seinem Tiefststand von 18 im Jahr 2023. In den meisten Monaten des vergangenen Jahrzehnts ist er sprunghaft angestiegen und hat die türkische Lira in unbekannte Bereiche getrieben.

CBRT-Entscheidung steht bevor

Der USD/TRY-Wechselkurs befindet sich seit Jahrzehnten in einem Aufwärtstrend. Insgesamt ist das Paar von nur 1,1 im Jahr 2008 auf heute fast 30 gestiegen. Dieser Absturz ereignete sich, als Präsident Recep Erdogan die CBRT radikal veränderte und sie weniger unabhängig machte.

Die mangelnde Unabhängigkeit hat zu einem Mangel an Vertrauen in die Zentralbank und die türkische Lira geführt. Dies erklärt, warum die Währung in diesem Jahr milde auf die dramatischen Zinserhöhungen reagiert hat. Seit Juni hat die Bank eine Reihe gewaltiger Zinserhöhungen durchgeführt, um die Währung anzukurbeln.

Die Zinsen stiegen von etwa 18,5 % auf 40 %, einer der stärksten Anstiege seit Jahren. Theoretisch sollten solche Zinserhöhungen zu einer weiteren Stärkung der Lira führen, da sie die Menschen und Investoren ermutigen, die Währung zu halten. Außerdem bietet der US-Dollar eine Rendite von weniger als 5 %.

Anstatt die türkische Lira anzukurbeln, haben die jüngsten Zinserhöhungen dazu beigetragen, ihren Zusammenbruch zu verlangsamen. Tatsächlich blieb der USD/TRY in den letzten Monaten in einer äußerst engen Spanne.

Der nächste wichtige Katalysator für das USD/TRY-Paar wird die endgültige Zinsentscheidung des Jahres sein. Ökonomen glauben, dass die Bank eine weitere enorme Zinserhöhung durchführen und die Zinssätze von 40 % auf 42,5 % bringen wird. Die Bank wird auch auf weitere Zinserhöhung im Jahr 2024 hinweisen, um die Lira anzukurbeln.

USD/TRY-Prognose

Grundsätzlich dürfte die türkische Lira im Jahr 2024 weiter fallen, da Erdogan an der Macht bleibt. Obwohl diese Zinserhöhungen notwendig sind, haben die Anleger kein Vertrauen, dass Erdogan diese Zinssätze lange unterstützen wird.

Das andere Risiko besteht darin, dass es der türkischen Wirtschaft nicht gut geht. Die jüngsten Daten zeigten, dass die Wirtschaft im 3. Quartal um 5,9 % wuchs, obwohl die Verbraucherausgaben nachließen. Eine Kombination aus höheren Zinssätzen, schwachem globalen Wachstum und sinkender Industrieproduktion könnte die Wirtschaft beeinträchtigen.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die Lira im Laufe des Jahres eine kurzfristige Rally erleben könnte, da die Anleger eine risikofreudige Stimmung annehmen. Wir haben diese Stimmung bereits kürzlich gesehen, als US-Aktien auf ein Rekordhoch gestiegen sind und der US-Dollar-Index (DXY) und der VIX eingebrochen sind.

In meinem Basisszenario gehe ich davon aus, dass das USD/TRY-Paar im ersten Teil des Jahres durchschnittlich bei 30 liegen wird. Ein vorübergehender Rückgang auf etwa 25 ist ebenfalls möglich, da die Risikobereitschaft vorherrscht.