Was ist mit dem EOS-Preis in dieser Krypto-Bonanza los?

Der EOS-Preis hat seinen Aufwärtstrend langsam fortgesetzt, während die laufende Krypto-Bonanza an Fahrt gewinnt. Der Coin stieg auf 0,8916 $, seinen höchsten Stand seit dem 10. Juni. Er ist seit seinem Tiefpunkt in diesem Jahr um mehr als 67 % gestiegen und hat eine Marktkapitalisierung von über 995 Mio. $ erreicht.

Die Krypto-Bonanza geht weiter

Der EOS-Preis befand sich in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend, unterstützt durch die anhaltende Krypto-Bonanza. Der Angst- und Gier-Index hat sich in die extreme Gierzone von 75 bewegt, was darauf hindeutet, dass es mehr Käufer auf dem Markt gibt.

EOS reagiert auf zahlreichen Rückenwind in der Kryptobranche. Auf makroökonomischer Ebene besteht eine steigende Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken in den kommenden Monaten eine Kehrtwende vollziehen werden, da die Inflation langsam sinkt.

In Europa ist die Inflation auf 2,4 % gesunken und nähert sich dem EZB-Ziel von 2 %. Auch im Vereinigten Königreich und in den USA ist die Gesamtinflation auf 3,4 % bzw. 3,1 % gesunken. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzen wird.

Daher gehen die Anleger davon aus, dass diese Zentralbanken im Jahr 2024 mit Zinssenkungen beginnen werden. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass diese Banken die Zinsen um mehr als 75 Basispunkte senken werden, da sie die niedrige Inflation und das langsame Wirtschaftswachstum ausgleichen müssen.

Grundsätzlich geht es EOS nicht gut, da das Wachstum seines Ökosystems weiterhin unter Druck steht. Laut DeFi Llama hat das Netzwerk einen Total Value Lock (TVL) von über 100 Mio. $, was einem Rückgang gegenüber dem Jahreshoch von 106 Mio. $ entspricht.

Ein Blick auf das EOS-Ökosystem zeigt, dass diese Assets von EOS REX dominiert werden, einem Kreditprotokoll mit 49 Mio. $ an Assets. PayCash, DefiBox und WhaleEx haben TVLs von über 23 Mio. $, 22,2 Mio. $ und 3,1 Mio. $.

Die Herausforderung für EOS besteht darin, dass sich der Wettbewerb in der Branche in den letzten Monaten verschärft hat. Einige der größten Konkurrenten, die EOS übertreffen, sind Base, Sui und PulseChain.

EOS-Preisprognose

EOS-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der EOS-Token-Preis in den letzten Monaten ein starkes Comeback erlebt hat. Er hat sich nun über das Fibonacci-Retracement-Level von 38,2 % bewegt. Er ist auch über die 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitte gestiegen, die ein steigendes Crossover-Muster gebildet haben.

Der EOS-Preis entkräftet auch das Double-Top-Muster bei 0,8778 $. In den meisten Fällen ist das Double-Top-Muster ein Abwärtssignal auf dem Markt. Ich gehe daher davon aus, dass der Preis des Coins steigt und den Hauptwiderstand bei 1,02 $ erreicht, was dem 61,8%-Retracement-Level entspricht. Dieser Preis liegt etwa 17,68 % über dem aktuellen Niveau.