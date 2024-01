Der Januar-Effekt kommt und Memeinator (MMTR) könnte davon profitieren

Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffe gaben am Freitag nach, da die meisten Anleger ihre Jahresbücher schlossen. Die Indizes Dow Jones und Nasdaq 100 gaben um über 30 Basispunkte nach, während Gold, Silber und Kupfer um mindestens 0,50 % fielen. In ähnlicher Weise fiel Bitcoin auf 42.000 $, während Coins wie Ethereum, Solana und Dogecoin um über 3 % fielen.

Dieser Rückgang wird normalerweise erwartet, da Freitag der letzte Handelstag des Jahres für Aktien und Kryptowährungen war. Infolgedessen herrschte ein gewisser Verkaufsdruck, da die Anleger ihre Bücher in Vorbereitung auf den Beginn des Jahres 2024 nächste Woche schlossen.

Der Januar-Effekt kommt

Dennoch besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Kryptowährungen und andere Vermögenswerte im Januar wieder auf die Beine kommen. Dies geschieht aufgrund einer Situation, die als Januar-Effekt bekannt ist und bei der die Vermögenswerte zu Beginn des Jahres tendenziell steigen.

Wir haben gesehen, dass dieser Effekt im Januar 2023 gut funktioniert. In diesem Zeitraum sprang Solana von etwa 1,50 $ auf einen Höchststand von 8 $. In ähnlicher Weise stieg Bitcoin Anfang Februar von etwa 16.000 $ auf einen Höchststand von über 24.000 $. Diese Rallyes bildeten die Grundlage für die starke Leistung im Laufe des Jahres.

Die gleiche Leistung ereignete sich an der Börse. Beispielsweise stieg der technologielastige Nasdaq 100-Index von 10.673 $ am 2. Januar auf 12.886 $ am Monatsende. Der Blue-Chip-Index Dow Jones stieg im gleichen Zeitraum von 32.497 $ auf 34.388 $.

Diese Leistung hat im Laufe der Jahre gut funktioniert und 2024 wird wahrscheinlich dem gleichen Trend folgen. Darüber hinaus gibt es in diesem Zeitraum zahlreiche Auslöser für einen starken Anstieg der globalen Vermögenswerte. Zum einen ist die Inflation in den meisten Ländern wie den Vereinigten Staaten und Europa stark zurückgegangen. Daher gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass die Federal Reserve im Jahr 2024 mehrere Zinssenkungen vornehmen wird.

Zinssenkungen werden wahrscheinlich dazu führen, dass Anleger ihre Mittel in riskantere Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen verlagern. In den letzten zwei Jahren haben Fonds ihr trockenes Pulver auf weniger riskante Anlagen wie kurzfristige Staatsanleihen verlagert.

Zu Beginn des Jahres 2024 gibt es weitere potenzielle Katalysatoren für Kryptowährungen. Es wird erwartet, dass die SEC einen Spot-Bitcoin-ETF genehmigt, während die Halbierung nur noch vier Monate entfernt ist.

Memeinator wird davon profitieren

Dieser Rückenwind wird wahrscheinlich Memeinator zugute kommen, einer der mehreren kommenden Meme-Coins auf dem Markt. Der Token soll von der anhaltenden Krypto-Rallye profitieren und sich auf den baldigen Börsengang vorbereiten.

Seine Gründer haben bereits über 2,7 Mio. $ von globalen Investoren eingesammelt. Laut seiner Website ist Memeinator nun zu Stufe 10 übergegangen und wird voraussichtlich bis Stufe 20 fortfahren. Der Preis des MMTR-Tokens steigt in jeder Stufe und Sie können den Token hier kaufen.

Zunächst einmal schnitten Bitcoin und andere große Token im Jahr 2023 gut ab, Meme-Coins wie Bonk und Pepe schnitten jedoch viel besser ab. Der Bonk-Preis stieg um mehr als 1.265 %. Pepe stieg um über 350 %. Infolgedessen haben diese Token mehrere Millionäre hervorgebracht.

Dennoch birgt die Investition in den Vorverkauf Risiken. Daher sollten Sie bei der Zuweisung von Mitteln zum MMTR-Token stets geeignete Risikomanagementstrategien anwenden. Beispielsweise sollten Sie nur in Fonds investieren, deren Verlust Sie sich leisten können. Sie sollten auch Ihre Kryptobestände diversifizieren.