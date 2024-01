Internet Computer pumpt, Transaktionen steigen um 37%: Sind 20 $ der nächste Schritt für ICP?

Der Preis von Internet Computer (ICP) ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 36 % gestiegen, da die Transaktionsaktivität der Blockchain-Plattform stark zunahm. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der ICP-Preis bei über 13,30 $. Durch den Anstieg über 13 $ ist ICP in den letzten 30 Tagen um 184 % gestiegen, mit einem Intraday-Hoch von 14,00 $ am 31. Dezember.

ICP gehört zu den Coins mit dem höchsten Transaktionsanstieg

Während XRP, TRON, Stellar und EOS die Anzahl der Transaktionen am 31. Dezember mit 6,8 Millionen, 4,3 Millionen, 2,2 Millionen bzw. 1,4 Millionen anführten, führte die Gesamtveränderung von Internet Computer innerhalb von 24 Stunden die Top-Gewinner an.

Nach Angaben von CoinGecko stieg das 24-Stunden-Handelsvolumen für ICP am Sonntag um mehr als 363 % auf über 802 Mio. $. Laut TradingView-Daten stiegen die Gesamttransaktionen für ICP um 37 %, da das Netzwerk für verteiltes Rechnen und Speichern sowie Smart Contracts eine erhöhte Nutzeraktivität verzeichnete.

Sind 20 $ der nächste ICP-Preis?

Der heutige Kursanstieg beim Internet Computer ist optimistisch für ICP, da das Aufwärtsmomentum die Kryptowährung zum ersten Mal seit Mai 2022 auf einen wöchentlichen Candle Close über 10 $ eingestellt hat.

Wenn sich die Aussichten bestätigen und eine Rallye in den kommenden Wochen einen erneuten Test der Unterstützung über 15,71 $ beinhaltet, könnte der ICP-Preis ein Ziel von 20 $ erreichen. Die unmittelbare Grenze oberhalb dieses Niveaus könnte bei etwa 23,57 $ liegen.

Der Kurs von Internet Computer (ICP) auf dem Wochenchart. Quelle: TradingView

Analysten, die dem dezentralen Cloud-3.0-Protokoll positiv gegenüberstehen, verweisen auf seine Stärken in diesem Bereich. Abgesehen von einem potenziellen Weg zur Dominanz auf dem Krypto-Cloud-Markt ist der Internet-Computer vollständig auf der Kette, skalierbar, schnell und günstig in Bezug auf die Transaktionskosten.

Am 18. Dezember gab die Schweizer gemeinnützige DFINITY Foundation, die die ICP-Blockchain überwacht, eine wichtige Ankündigung, die ICP bis 2024 vorantreiben wird.

Laut DFINITY ermöglicht die Einführung eines europäischen Subnetzes im Internet Computer die Entwicklung und den Einsatz von dezentralen Anwendungen (dApps), die mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) der Europäischen Union in Einklang stehen.