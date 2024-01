Vitalik Buterin veröffentlicht aktualisierte Roadmap 2024 für Ethereum

Die Roadmap von Ethereum für 2024 wird „relativ wenige Änderungen“ aufweisen, wie der Gründer der Blockchain-Plattform, Vitalik Buterin, in einem auf X (ehemals Twitter) geteilten Beitrag feststellte.

Buterin skizziert 6 Roadmap-Ziele für Ethereum 2024

Copy link to section

In seinem Update sagt Buterin, dass der technische Weg für das weltweit größte Proof-of-Stake (PoS) Netzwerk immer klarer wird, da sich der Fokus auf sechs wichtige Meilensteine der Roadmap verfestigt. Die sechs technischen Entwicklungsstufen für Ethereum sind der Merge, der Surge, die Scourge, der Verge, die Purge und der Splurge.

By popular demand, an updated roadmap diagram for 2023! pic.twitter.com/oxo58A2KuG — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 30, 2023

Mit Blick auf das Jahr 2024 verfestigen sich die Post-Merge- und Surge-Entwicklungen im Hinblick auf die Rolle der Single Slot Finality (SSF) bzw. Cross-Rollups/Interop.

„Die Rolle der Single Slot Finality (SSF) bei der Post-Merge-PoS-Verbesserung festigt sich. Es wird deutlich, dass SSF der einfachste Weg ist, viele der aktuellen Schwächen des Ethereum PoS-Designs zu beheben“, bemerkte Buterin.

Der Ethereum-Gründer gab außerdem bekannt, dass es für Scourge eine leichte Neugestaltung gibt, wobei die Anpassungen darauf abzielen, „die wirtschaftliche Zentralisierung im PoS im Allgemeinen zu bekämpfen“. Dabei handelt es sich um zwei Schlüsselbereiche: MEV und allgemeine Stake-Pooling-Fragen.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Auch rund um das Verge gab es bedeutende Entwicklungen, und Buterin geht davon aus, dass im kommenden Jahr noch mehr passieren wird, insbesondere da die Verkle-Bäume der Inklusion immer näher kommen. Weitere bemerkenswerte Aspekte der technischen Ausrichtung des Smart-Contracts-Netzwerks sind ein verkürzter „Statusablauf“ und Verifiable Delay Functions (VDFs).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

„Deep Crypto (z. B. Verschleierung) und verzögerungsverschlüsselte Meme-Pools wurden hinzugefügt, um das wachsende Forschungsinteresse an diesen Themen widerzuspiegeln“, schrieb er.

Der Übergang von Ethereum von einem Proof-of-Work (PoW)-Blockchain-Netzwerk zu Proof-of-Stake (PoS) im September 2022 durch die Merge war ein wichtiger Meilenstein. Mit PoS sank der Energieverbrauch des Netzwerks um 99,9 %.

Im Jahr 2023 wurde das Shanghai-Upgrade aktiviert und brachte die Blockchain in eine neue Ära, als die Abhebungen von Staking in Betrieb gingen. Die Bedeutung dieses Ereignisses war im gesamten DeFi-Bereich zu beobachten.