Maersk unterbricht die Schifffahrt durch das Rote Meer

Maersk (CPH: MAERSK-B) hat beschlossen, die gesamte Schifffahrt durch das Rote Meer einzustellen. Seine Aktien sind zum Redaktionsschluss um etwa 7 % gestiegen.

Das Maersk-Schiff wurde von Militanten angegriffen

Der Schifffahrtsriese wird laut Ankündigung vom Dienstag auch den Transit durch den Golf von Aden bis auf Weiteres unterbrechen.

Maersk führte die Entscheidung auf einen militanten Angriff auf eines seiner Schiffe am vergangenen Wochenende zurück. Nach Angaben des dänischen Unternehmens:

Eine Untersuchung des Vorfalls ist im Gange und wir werden weiterhin alle Frachtbewegungen durch das Gebiet unterbrechen, während wir die sich ständig weiterentwickelnde Situation weiter bewerten.

Die Nachricht kommt ein paar Monate, nachdem Maersk bekannt gegeben hat, dass sich der Umsatz im dritten Geschäftsquartal 2023 im Jahresvergleich auf 12,1 Mrd. $ fast halbiert hat.

Welche Alternative wird Maersk nutzen?

Maersk hatte nach dem Angriff militanter Huthi-Milizen auf sein Schiff am Wochenende zunächst eine 48-stündige Pause angekündigt. Nun heißt es aber, dass die Schifffahrt in der Region bis auf Weiteres eingestellt bleibt.

Wir haben beschlossen, alle Transite durch das Rote Meer/den Golf von Aden bis auf weiteres auszusetzen.

Am Dienstag bestätigte das 120 Jahre alte Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen außerdem, dass es Schiffe über das Kap der Guten Hoffnung in Afrika umleiten wird, wenn es sinnvoll erscheint.

Beachten Sie, dass das Rote Meer etwa 12 % des Welthandels ermöglicht. Laut den Analysten von RBC Capital Markets werden außerdem rund 3 Millionen Barrel Rohöl pro Tag transportiert.