Der Tezos-Preis hielt sich am Mittwoch recht gut, während sich die Kryptowährungen seitwärts bewegten. Der XTZ-Token stieg auf einen Höchststand von 1,10 $, den höchsten Stand seit dem 19. April. Vom Tiefststand im Jahr 2023 ist es um mehr als 78 % gestiegen, was ihm eine Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. $ beschert.

Das Wachstum von Tezos verlangsamt sich

Tezos ist ein führendes Blockchain-Netzwerk, das für seine umfangreichen Partnerschaften bekannt ist. Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit Manchester United, McLaren, Misfits Gaming und Ubisoft.

Dies sind führende Akteure in ihren jeweiligen Branchen. Manchester United ist eines der Top-Fußballteams in der englischen Premier League (EPL), während McLaren ein Top-Team in der Formel 1 ist. Ubisoft ist eines der Top-Gaming-Unternehmen weltweit mit Titeln wie Assassins Creed, Avatar und Prince of Persia.

Es bestehen immer noch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen riesiger Marketingbudgets auf Unternehmen in der Kryptobranche. Beispielsweise ist Crypto.com wahrscheinlich der größte Werbetreibende, doch sein Marktanteil ist geschrumpft. Ich habe kürzlich über Velas geschrieben, ein Blockchain-Unternehmen, das in der Saison 2022 Ferraris Top-Werbekunde war.

Die neuesten Daten zeigen, dass Tezos von diesen Partnerschaften nicht wesentlich profitiert hat. Daten auf seiner Website zeigen, dass die Anzahl der Verträge in seinem Ökosystem in den letzten Monaten zurückgegangen ist.

Im Dezember wurden über 3,3 Millionen Transaktionen abgewickelt, gegenüber 2,5 Millionen im November. Diese Transaktionen schwankten zwischen 3,9 Millionen im Februar letzten Jahres und 2,5 Millionen im August.

Anzahl der Tezos-Transaktionen

Der Marktanteil von Tezos in der Non-Fungible Token (NFT)-Branche ist ebenfalls recht gering. Daten von CryptoSlam zeigen, dass der gesamte NFT-Umsatz in den letzten 30 Tagen um 8,14 % auf 902.000 $ gesunken ist. Insgesamt gibt es weniger als 4.000 Verkäufer und Käufer. Im Gegensatz dazu wurden im gleichen Zeitraum mit Bitcoin über 869 Millionen $ abgewickelt.

Auch der Marktanteil von Tezos in der Decentralized Finance (DeFi)-Branche ist recht gering. Das Netzwerk hat einen Total Value Locked (TVL) von nur 65 Millionen $. Die meisten dieser Vermögenswerte befinden sich in Youves, Tezos Liquidity Baking und KordFi.

Preisprognose für Tezos

XTZ-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der XTZ-Token-Preis in den letzten Monaten in einem Aufwärtstrend befand. Diese Rallye ist nicht auf ihr internes Wachstum zurückzuführen. Stattdessen ist es Teil der laufenden Altcoin-Saison. Er blieb über den 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA).

Der Relative Strength Index (RSI) ist weiter gestiegen, während der MACD-Indikator über den Neutralpunkt gestiegen ist. Daher deuten die technischen Daten darauf hin, dass der Coin weiter steigen wird, während die Käufer den wichtigen Widerstandspunkt bei 1,47 $ anvisieren, den höchsten Swing im Februar letzten Jahres.