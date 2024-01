Bitcoin hatte ein hervorragendes Jahr 2023 und scheint gut positioniert zu sein, um auch ein starkes Jahr 2024 zu haben, wenn man bedenkt, dass die SEC voraussichtlich bald einen Spot-Bitcoin-ETF genehmigen wird.

Jim Cramers Meinung zu Bitcoin

Tatsächlich sagte der berühmte Investor Jim Cramer kürzlich in der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“, dass „Bitcoin nicht totzukriegen ist“.

Er lobte das „bemerkenswerte Comeback“, das die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt im kürzlich abgeschlossenen Jahr erlebte. Das ist ungefähr 12 Monate, nachdem er gesagt hatte: „Ich würde Krypto in einer Million Jahren nicht mehr anfassen.“

Cramer hat seine Meinung über Bitcoin geändert, vor allem weil ein börsengehandelter Spot-Fonds jetzt eine Frage des “Wann” und nicht des “Ob” zu sein scheint. Sobald ein solcher börsengehandelter Fonds genehmigt ist, wird er wahrscheinlich ein massives institutionelles Interesse an BTC wecken und damit den nächsten Aufschwung auslösen.

Aber wird sich Bitcoin in einer Art Vakuum erholen? Wahrscheinlich nicht. Warum – weil er ein Vorreiter ist. Sein Rückenwind spiegelt sich in der Regel auch in anderen Kryptowährungen wider. Ein solcher Name, der ebenfalls von diesem Effekt profitieren könnte, ist Pullix.

Pullix ist eine hybride Kryptobörse

Das Team hinter Pullix hat sich zum Ziel gesetzt, das Liquiditätsproblem zu lösen, das häufig bei einer DeFi-Börse auftritt.

Sie haben die Vorteile einer zentralisierten Börse mit den Vorteilen einer dezentralen Börse kombiniert, um eine hybride Kryptobörse namens Pullix zu schaffen.

Was Pullix noch interessanter macht, ist die Tatsache, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Kryptobörse handelt. Es hat tatsächlich ein eigenes Token, das als “PLX” bezeichnet wird. So können Sie Pullix im Wesentlichen als eine Investition betrachten, die wahrscheinlich geeignet ist, um von der erwarteten Stärke im Kryptoraum im Jahr 2024 zu profitieren.

Im laufenden Vorverkauf kostet PLX derzeit 0,07 $. Auf der Website unter diesem Link können Sie in wenigen einfachen Schritten herausfinden, wie Sie in das Unternehmen investieren können.

Das Halten von PLX könnte ein passives Einkommen bedeuten

“PLX” ist einzigartig, da es die erste “Trade-to-Earn”-Kryptowährung ist. Pullix selbst ist also eine hybride Börse und Sie erhalten eine Belohnung für den Handel dort.

Um es für seine Nutzer noch lukrativer zu machen, teilt Pullix sogar einen Teil seines Umsatzes mit denen, die seinen nativen Token besitzen. Das ist eine aufregende neue Möglichkeit für ein festes passives Einkommen.

Pullix hat im Vorverkauf bisher mehr als 2,7 Mio. $ aufgebracht. Das bedeutet, dass die Idee einer hybriden Kryptobörse, das Trade-to-Earn-Modell und alles andere, was der PLX-Token zu bieten hat, von der Krypto-Community begrüßt wird.

Dies ist in der Regel ein verräterisches Zeichen dafür, dass ein Krypto-Token das Potenzial hat, in Zukunft deutlich an Wert zu gewinnen. Möchten Sie mehr über Pullix und den PLX-Token erfahren? Klicken Sie hier, um die Projektwebsite zu besuchen.

Pullix (PLX) setzt sich für Sicherheit ein

Pullix schneidet im Vorverkauf auch deshalb gut ab, weil die hybride Börse besonderen Wert auf Sicherheit legt. Sie bietet Ihnen die gleichen Sicherheitsvorteile wie eine zentrale Börse, aber die Verwahrung der Assets bleibt ebenfalls in Ihren Händen.

Der PLX-Token kann auch eine großartige Investition sein, weil der Preis zum Zeitpunkt des Schreibens nur 0,07 $ beträgt. So würde ein potenzieller Anleger nicht notwendigerweise die Bank sprengen müssen, um eine Beteiligung daran zu erhalten. Beachten Sie, dass der nächste Preisanstieg des Pullix-Tokens in 11 Tagen erfolgt, wie auf der Website angegeben.

Und dann gibt es natürlich noch eine Reihe anderer Rückenwinde, die den Kryptoraum im Jahr 2024 voraussichtlich zum Leuchten bringen werden. Dazu gehören die Umstellung der US-Notenbank auf Zinssenkungen und die Halbierung des Gesamtangebots an Bitcoin.

All dies könnte auch dem PLX-Token zugute kommen, wenn man bedenkt, dass es sich im Kern um eine Kryptowährung handelt. Sie können tiefer in Pullix und den PLX-Token eintauchen, indem Sie hier klicken.