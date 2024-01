Update für XMR, ZEC, ZEN: Steht Binance kurz vor der Auslistung dieser Privacy Coins?

Nur wenige Tage nachdem die Kryptobörse OKX das Delisting der Top-Privacy-Coins Monero (XMR), Zcash (ZEC) und Horizen (ZEN) bekannt gab, hat die Top-Börse Binance diese Coins zu einer Liste von Token hinzugefügt, bei denen das Risiko besteht, dass sie dekotiert werden.

Am 4. Januar veröffentlichte Binance ein Update seiner Monitoring-Tag-Liste, das unter anderem XMR, ZEC und ZEN hinzufügte. Die Börse hat jedoch GMX (GMX) und Sushi (SUSHI) aus der Seed-Tag-Liste entfernt.

Wird Binance Monero, Zcash und Horizen dekotieren?

Binance, wie auch Coinbase, haben traditionell einen positiveren Effekt auf Token, wenn sie eine Notierung ankündigen. Die Preise der meisten Projekte explodieren vor der Notierung, wobei Sichtbarkeit und größere Liquidität zu den wichtigsten Faktoren gehören.

Dies war bei Binances jüngster Notierung mehrerer Token der Fall, darunter Bonk, Celestia und ORDI.

Allerdings ging eine Delisting-Ankündigung oft mit einem Preisverfall aufgrund von Liquiditätsverlusten einher. Die Aufnahme eines Coins in die Monitoring-Tag-Liste bedeutet zwar nicht, dass er automatisch von der Börse dekotiert wird, aber der Schritt bedeutet, dass die Börse diese Token auf der Grundlage interner Risikobewertungen und anderer Kriterien genau überwacht.

“Es ist zu beachten, dass Token mit dem Monitoring-Tag Gefahr laufen, unsere Notierungskriterien nicht mehr zu erfüllen und von der Plattform dekotiert zu werden”, schreibt Binance.

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die übrigens seit der 4,3 Mrd. $ Einigung von Binance mit den US-Behörden und der laufenden Auseinandersetzung mit der SEC zugenommen hat, ist ein weiterer Faktor, der bei der Entscheidung über die Auslistung der Privacy Coins eine Rolle spielen dürfte.

Im Dezember 2023 beschloss Binance, TORN, den Governance-Token der Krypto-Mixing-Plattform Tornado Cash, zu dekotieren. Der Preis von TORN ist nach dieser Nachricht stark gefallen. Während die Preise von XMR, ZEC und ZEN zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels im Allgemeinen gesunken sind, ist der breitere Markt nach dem Flash-Crash von Bitcoin am 3. Januar gesunken.

Marktbeobachter haben festgestellt, dass die Einigung von Binance mit dem US-Justizministerium, der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dazu führen könnte, dass die Börse ihr Haus durch weitere Token-Delistings “reinigt”.

Laut der jüngsten Ankündigung gehören zu den anderen Token mit einem Monitoring Tag u.a. Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF), und Vai (VAI).