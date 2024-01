OKX streicht die Spot-Paare für Datenschutz-Coins XMR, ZEC und DASH

Die Kryptobörse OKX hat das Delisting mehrerer datenschutzorientierter Coins angekündigt, darunter Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC) und Horizen (ZEN).

Weitere Token, die von der Liste gestrichen werden, sind Fusion (FSN), ein kettenübergreifendes Ökosystem für Finanztransaktionen, ZKSpace (ZKS), eine ZK-basierte Layer-2-Lösung, Meme Coin ILCAPO (CAPO) und der strukturierte DeFi-Produkt-Token PowerPool Concentrated Voting Power (CVP).

„Um ein stabiles Umfeld für den Spothandel aufrechtzuerhalten, überwachen wir ständig die Leistung aller gelisteten Handelspaare und überprüfen regelmäßig ihre Listing-Qualifikationen. Auf der Grundlage des Feedbacks von Nutzern und der OKX Token Delisting / Hiding Guideline werden wir mehrere Handelspaare, die unsere Listing-Kriterien nicht erfüllen, von der Liste streichen“, schrieb die Börse in einer am 29. Dezember 2023 veröffentlichten Mitteilung.

Insbesondere wird die Börse die Unterstützung des Kassahandels für KSM-USDC, FLOW-USDC, JST-USDC, KNC-USDC, ANT-USDC, FSN-USDT, ZKS-USDT, CAPO-USDT, CVP-USDT am 4. Januar 2024 einstellen. In der Zwischenzeit werden XMR-BTC, XMR-ETH, XMR-USDT, XMR-USDC, DASH-BTC, DASH-USDT, ZEC-BTC, ZEC-USDT, ZEC-USDC, ZEN-BTC und ZEN-USDT am 5. Januar 2024 von der Börse genommen.

Den Nutzern wurde geraten, alle Aufträge für die genannten Handelspaare vor dem Datum der Einstellung der Börsennotierung zu stornieren. Geschieht dies nicht, werden sie von der Börse automatisch storniert.

Die Börse hat daraufhin die Einzahlungen für die genannten Kryptowährungen ausgesetzt und wird die Abhebungen am 5. März 2024 um 8 Uhr UTC einstellen.

Börsennotierungen inmitten des Drucks auf die Einhaltung von Vorschriften

Die Auslistung der oben genannten Coins durch OKX ist nicht der erste derartige Schritt. Die Plattform hat in den letzten Monaten mehrere Handelspaare entfernt, wobei der Schritt einen breiteren Vorstoß für die Einhaltung der Vorschriften auf dem Markt widerspiegelt.

Kryptobörsen, darunter Binance, haben das Delisting mehrerer Spot- und Futures-Paare angekündigt.

Dies ist der Fall, da viele Krypto-Handels- und Börsenplattformen in vielen Ländern Lizenzen beantragen und erwerben. So hat Coinbase vor kurzem eine VASP-Lizenz in Frankreich erhalten, da das Unternehmen seine Dienstleistungen und Produkte in der EU ausbauen möchte.