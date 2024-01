Der USD/CAD-Wechselkurs setzte seine Siegesserie im Vorfeld der jüngsten Arbeitsmarktzahlen in den USA und Kanada fort. Er sprang sechs Tage in Folge sprunghaft an und erreichte einen Höchststand von 1,3370, als der US-Dollar-Index (DXY) auf 102 $ gestiegen ist.

Das USD/CAD-Paar befand sich in den letzten Tagen in einem starken Aufwärtstrend, da die Anleger begannen, die gemäßigte Aussage der Fed in Frage zu stellen.Das Fed-Protokoll am Mittwoch ergab, dass die meisten Beamten Zinssenkungen im Jahr 2024 befürworteten.

Allerdings gibt es Bedenken, dass die Bank sie nicht schon im März starten wird. Diese Ansicht wurde am Mittwoch von Fed-Chef Tom Barkin bestätigt Die Fed von Richmond warnte, dass es auch zu einer Zinserhöhung kommen könnte.

Diese Ansicht wurde durch die Krise im Nahen Osten bestätigt, die die Versandkosten in die Höhe getrieben hat. Brent-Rohöl ist auf 78 $ gestiegen, während West Texas Intermediate (WTI) auf 73 $ geklettert ist. Daher gibt es Anzeichen dafür, dass die Inflation noch eine Weile anhalten wird.

Die nächsten wichtigen USD/CAD-Nachrichten, werden die bevorstehenden Arbeitsmarktzahlen in den USA und Kanada sein. Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote im Dezember auf 3,8 % gestiegen ist.

Sie gehen außerdem davon aus, dass die Wirtschaft über 170.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, verglichen mit 199.000 im November. Es wird erwartet, dass die Löhne um 3,9 % steigen werden, gegenüber zuvor 4 %.

Am Donnerstag veröffentlichte Daten von ADP zeigten, dass der Privatsektor im Dezember 164.000 geschaffen hat. Ein separater Bericht zeigte, dass die Zahl der offenen Stellen auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gesunken ist.

Das USD/CAD-Paar wird auf die neuesten kanadischen Arbeitsmarktzahlen reagieren. Wie in den USA gehen Ökonomen davon aus, dass die Arbeitslosenquote im Dezember von 5,8 % auf 5,9 % gestiegen ist, da die Wirtschaft 13.500 Arbeitsplätze geschaffen hat.

USD/CAD Technische Analyse

USD/CAD-Chart via TradingView

Der Tages-Chart zeigt, dass sich das USD/CAD-Paar in den letzten Tagen wieder erholt hat. Dennoch bleibt das Paar unter dem 50 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Gleichzeitig zeigt der Relative Strength Index (RSI) nach oben und nähert sich dem neutralen Punkt von 50.

Darüber hinaus sind die beiden Linien des Stochastischen Oszillators gestiegen. Daher gehe ich davon aus, dass das Paar im Vorfeld der beiden Arbeitsmarktberichte weiter steigen und dann den Abwärtstrend fortsetzen wird. Sollte dies geschehen, wird das Paar wahrscheinlich die Unterstützung bei 1,3177 erneut testen.