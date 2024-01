Am 3. Januar veröffentlichte die Fed ihr Sitzungsprotokoll für Dezember 2023.

Damals beschloss sie, die Zinssätze konstant zu halten, wies aber anscheinend auf Zinssenkungen in naher Zukunft hin.

Nun, da das Protokoll vorliegt und wir in den Januar eingetreten sind (die nächste Fed-Sitzung zur Zinsentscheidung ist für Ende Januar angesetzt), könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass viele Anleger enttäuscht sein werden.

Lesen Sie hier unsere Prognose: Zinssenkungen kommen 2024 – aber nicht so schnell, wie man denkt. Was bedeutet das für die Märkte?

Viele rechnen bereits in diesem Monat mit ersten Zinssenkungen und damit mit dem Beginn einer ebenso intensiven Lockerung wie die Zinserhöhungen in den Jahren 2021 und 2022. Das Fed-Protokoll scheint jedoch auf etwas ganz anderes hinzudeuten.

Zinssenkungen kommen wahrscheinlich erst später in diesem Jahr

So steht es im FOMC-Protokoll:

Bei der Erörterung der geldpolitischen Aussichten vertraten die Teilnehmer die Ansicht, dass sich der Leitzins in diesem Straffungszyklus wahrscheinlich auf oder nahe seinem Höchststand befindet, obwohl sie anmerkten, dass der tatsächliche geldpolitische Kurs von der Entwicklung der Wirtschaft abhängen wird… Die meisten Teilnehmer wiesen darauf hin, dass sie, wie in ihren Beiträgen zum SEP angedeutet, davon ausgingen, dass der restriktive politische Kurs des Ausschusses die Ausgaben der privaten Haushalte und der Unternehmen weiterhin dämpfen und so zu einem weiteren Rückgang der Inflation in den nächsten Jahren beitragen würde. In ihren eingereichten Projektionen wiesen fast alle Teilnehmer darauf hin, dass ihre Basisprojektionen angesichts der verbesserten Inflationsaussichten bis Ende 2024 ein niedrigeres Zielband für den Leitzins nahelegen würden.

Mit anderen Worten, die Zinssenkungen werden wahrscheinlich im 4. Quartal 2024 beginnen, sogar im Dezember selbst. Keine Zinserhöhungen, die wahrscheinlich Anfang 2024 beginnen und im Dezember 2024 enden.

Die Meinung des Experten

Für den Marktexperten David Buckham, den Autor von Why Banks Fail und The End of Money, war diese Entscheidung keine Überraschung – obwohl er der Meinung war, dass sie viele andere optimistische und blind optimistische Anleger da draußen überraschen würde.

In einem exklusiven Interview mit Invezz sagte Buckham Folgendes:

Was wir jetzt gesehen haben, sind elf aufeinanderfolgende Zinserhöhungen und dann zwei Zinspausen, und wir haben gesehen, dass die Inflation stark gesunken ist. Und der Markt prognostiziert, dass es im Jahr 2024 zwischen fünf und sieben Zinssenkungen geben wird… Hier ist meine Meinung: Ich denke, dass der Markt zu optimistisch ist.

Buckham erinnert uns alle daran, dass die Fed weitsichtiger ist als der durchschnittliche Privatanleger und es für sie immer noch wichtig ist, die Fehler von vor fünfzig Jahren nicht zu wiederholen.

Die USA müssen ihren Kurs beibehalten. Es würde mich sehr wundern, wenn die USA die Zinssätze nacheinander sieben Mal senken würden. Die Inflation stieg in den 1980er Jahren stark an, ging dann zurück und stieg dann wieder an – das wollen wir nicht noch einmal.“

Die Meinung des Protokolls

Eine weitere Passage des gestern veröffentlichten Fed-Protokolls scheint dies zu bestätigen:

Die Teilnehmer wiesen jedoch auch darauf hin, dass ihre Prognosen mit einem ungewöhnlich hohen Maß an Unsicherheit behaftet seien und dass es möglich sei, dass sich die Wirtschaft in einer Weise entwickeln könnte, die weitere Erhöhungen des Zielbandes angemessen machen würde. Einige Teilnehmer merkten auch an, dass die Umstände es rechtfertigen könnten, das Zielband länger auf seinem derzeitigen Wert zu belassen, als sie derzeit erwarten.