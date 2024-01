Der Aktienkurs von AP Moller Maersk hat sich erholt, während die Anleger die anhaltende Krise im Roten Meer beobachten. Nachdem die Aktie im November ihren Tiefpunkt bei 9.814 DKK erreichte, erholte sie sich um mehr als 31 % auf 12.915 DKK. Er liegt weiterhin etwa 10 % unter dem Höchststand im Jahr 2023.

Die Versandkosten steigen

Maersk- und andere Schifffahrtsaktien haben sich in den letzten Wochen wieder erholt. In Deutschland sind die Aktien von Hapag-Lloyd von ihrem Tiefststand im Jahr 2023 um mehr als 35 % gestiegen. Ebenso sind in Taiwan die Aktien von Evergreen Marine auf den höchsten Stand seit Juni 2022 gestiegen.

In den Vereinigten Staaten ist der Aktienkurs von ZIM Integrated seit dem Tiefststand im Jahr 2023 um über 56 % gestiegen. Dieser Trend tritt ein, da die Händler eine neue Normalität in der Schifffahrtsbranche einpreisen, während die Angriffe auf das Rote Meer zunehmen.

Die neuesten Daten zeigen, dass der Drewry World Container Index auf 1.661 $ gestiegen ist, den höchsten Stand seit September letzten Jahres. Im Jahr 2023 lag der Tiefpunkt bei 1.340 $. Die Versandkosten für die meisten Ziele sind gestiegen, darunter nach New York, Rotterdam und Los Angeles.

Die Versandkosten sind aus drei Hauptgründen gestiegen. Erstens haben Angriffe am Roten Meer Maersk und andere Unternehmen dazu veranlasst, die Route über das Rote Meer zu unterbrechen. Aus diesem Grund haben sie begonnen, die längere Route zu nutzen, die über das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika führt.

Zweitens gibt es Bedenken hinsichtlich des Panamakanals, wo die Wartezeit von Schiffen aufgrund des niedrigen Wasserstands in letzter Zeit ebenfalls zugenommen hat. Die durchschnittliche Wartezeit am Kanal beträgt über 20 Tage, was Unternehmen dazu zwingt, längere Strecken zu nutzen.

Schließlich gibt es Anzeichen dafür, dass die Schifffahrtsbranche ihren Tiefpunkt erreicht hat, da die Nachfrage aus wichtigen Ländern steigt. Aktuelle chinesische Daten zeigen, dass die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion des Landes im November gestiegen sind. Auch die Eisenerzpreise sind in letzter Zeit sprunghaft gestiegen.

In seinen jüngsten Ergebnissen gab das Unternehmen an, dass es sein Kostensenkungsprogramm intensiviere. Die Belegschaft wurde von 110.000 auf 103.000 reduziert und das Management arbeitet daran, sie unter 100.000 zu senken. Bis 2024 wird mit Einsparungen in Höhe von 600 Millionen $ gerechnet.

Zunächst einmal ist Maersk nach MSC die zweitgrößte Reederei der Welt. Das Unternehmen betreibt drei Schlüsselgeschäfte, darunter Seeschifffahrt, Logistik und Dienstleistungen sowie Terminals. Es ist das viertgrößte dänische Unternehmen nach Novo Nordisk, DSV und Vestas Wind Systems.

Prognose für den Aktienkurs von Maersk

Maersk-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von Maersk in den letzten Monaten erholt hat. Er hat sich über die aufsteigende Trendlinie bewegt, die die niedrigsten Niveaus seit Oktober 2022 verbindet.

Die Aktie ist über die 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) gestiegen. Ebenso hat sich der Relative Strength Index (RSI) in die Nähe des überkauften Niveaus bewegt. Der MACD hat sich über den neutralen Punkt bewegt.

Daher sind die Aussichten für die Aktie optimistisch, wobei der nächste wichtige Punkt bei 14.265 DKK liegt, dem Höchststand am 20. Juli.