Celsius gibt gemischte Signale von sich und kündigt Pläne an, 468 $ ETH freizugeben

Der Krypto-Kreditgeber Celsius will seine Ether-Bestände veräußern, um die Kosten für seinen Umstrukturierungsplan zu decken. Das angeschlagene Kryptounternehmen sagt, dass die eingenommenen Mittel zur Bezahlung seiner Gläubiger verwendet werden.

Celsius will unstake existing ETH holdings, which have provided valuable staking rewards income to the estate, to offset certain costs incurred throughout the restructuring process — Celsius (@CelsiusNetwork) January 4, 2024

Der Schritt von Celsius erfolgt, nachdem das Konkursgericht des südlichen Bezirks von New York im November den Umstrukturierungsplan des Unternehmens genehmigt hatte. Der Plan beinhaltete die Gründung eines neuen Unternehmens, das sich auf Mining und Staking konzentriert.

Celsius meldete im Juli 2022 auf dem Höhepunkt der Krypto-Turbulenzen Konkurs an, in einem Jahr, in dem auch der Konkurrent Voyager Digital einen ähnlichen Weg einschlug. Auch die Krypto-Börse FTX brach zusammen, wobei die Gelder der Anleger verloren gingen.

Kontrolliert fast ein Drittel der ETH in der Abhebungswarteschlange für Einsätze

Der Schritt von Celsius ist für die zweitgrößte Kryptowährung der Welt von Bedeutung. Daten des Blockchain-Analyseunternehmen Nansen zeigen, dass Celsius 206.300 ETH kontrolliert, also fast ein Drittel der ETH in der Warteschlange für die Abhebung von Einlagen. Der Wert der ETH beläuft sich auf etwa 468 Mio. $. Das Unternehmen hat in den letzten sieben Tagen bereits über 30.000 ETH an das Krypto-Depot Fireblocks geschickt.

Infolgedessen hat die Entstapelung von Ether die Aufmerksamkeit auf ein potenzielles Dumping von Token auf den Märkten gelenkt, was sich möglicherweise auf den Preis der Kryptowährung auswirken könnte. Einige glauben jedoch, dass ETH in den kommenden Wochen eine positive Entwicklung nehmen wird. Der X-Benutzer WazzCrypto teilte seine Ansichten mit seinen über 6.500 Anhängern und wies darauf hin, dass der Ausstieg von Celsius aus dem ETH-Einsatz eine große Belastung für den Token darstellt.

Während sich der ETH-Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels kaum verändert hat, waren die Celsius-Einsatzprämien einer der Faktoren, die in den letzten Monaten mit der negativen Stimmung für ETH in Verbindung gebracht wurden. Daher könnte die Freigabe der Token die Stimmung für ETH aufhellen und den jüngsten Verkaufsdruck verringern.