Anleger wechseln zu diesem Altcoin, während Avalanche (AVAX) an Schwung verliert

Der Kryptomarkt bleibt angesichts der Begeisterung für börsengehandelte Bitcoin-Fonds zweiseitig. Während Avalanche (AVAX) an Treibstoff verliert, um weiter nach oben zu drängen, scheint der neue Star Everlodge ($ELDG) bereit, die NFT-Welt mit seinem fortschrittlichen Immobilienmarktplatz zu dominieren.

Die Aktivität des Avalanche-Ökosystems

Avalanche beendete 2023 aufgrund verstärkter Ökosystemaktivitäten mit einem guten Ergebnis. Hyperspace AVAX startete im November verschiedene Anreize und Airdrops, um Teilnehmer für den unersetzlichen Token-Marktplatz von Avalanche zu gewinnen.

Dies löste in der Krypto-Community Optimismus aus und ließ den Preis des Altcoins von 21,77 $ am 16. November auf ein Hoch von 36,80 $ am 3. Januar steigen, was einem Plus von mehr als 69 % entspricht.

Der Altcoin wurde während dieser Veröffentlichung in einer pessimistischen Stimmung bei 34,24 $ gehandelt, was einem Rückgang von 4,50 % innerhalb des letzten Tages entspricht. Darüber hinaus zeigt der 24-Stunden Relative Strength Index, dass Avalanche überkauft ist, was es schwierig macht, den Altcoin zu kaufen.

Der AVAX-Preis könnte in Richtung des 30 $-Werts fallen. Positive ETF-Updates werden den Token jedoch im Erholungsmodus bringen.

Everlodge floriert, da die RWA-Tokenisierung Aufmerksamkeit erregt

Everlodge steht weiterhin im Rampenlicht, da es darauf abzielt, den Immobilienmarkt durch die Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA) zu verändern. Tokenisierte RWAs sind digitale Darstellungen materieller Assets auf einer Blockchain.

Everlodge ist eine dezentrale Plattform, die es Nutzern ermöglicht, mit nur 100 $ in Immobilien zu investieren. Reiseliebhaber können durch Bruchteilseigentum (in NFTs) Miteigentümer von Ferienhäusern werden und von Renditen profitieren, wenn der Wert des Hauses steigt.

Everlodge wird mit renommierten Hotelketten und Immobilienentwicklern zusammenarbeiten. Immobilienbesitzer können den Tokenisierungsmechanismus der Plattform nutzen, um Immobilienvermögen in Bruchteile umzuwandeln und diese als NFTs zu verkaufen.

Während Everlodge aufgrund seines fortschrittlichen Immobilienmarktplatzes die Massen anzieht, verfügt es über mehrere lukrative Funktionen. So gibt es zum Beispiel ein Launchpad, mit dem Entwickler Geld von der Community für anstehende Projekte sammeln können.

Der Preis von Everlodge steigt seit dem ersten Angebot von 0,01 $ weiter an und notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 0,029 $.

Der Everlodge-Belohnungsclub ermöglicht es den Mitgliedern, kostenlose Übernachtungen in allen aufgeführten Häusern zu genießen. Darüber hinaus können die Nutzer ihre Bruchteilseigentümer als Sicherheiten für Kredite verwenden.

Zukunftsaussichten für $ELDG

Everlodge verwendet ELDG als Governance- und Utility-Coin. Der Altcoin bietet den Inhabern mehrere Spitzenwerte, darunter Rabatte beim Kauf von Immobilien.

ELDG wird wahrscheinlich die NFT-Welt dominieren, und die zunehmende Aufmerksamkeit auf die Tokenisierung von Real-World Assets öffnet den Weg für einen Preisanstieg über 1 $.

Weitere Informationen zu ELDG finden Sie auf der offiziellen Website.