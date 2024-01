Was passiert mit dem Aktienkurs von Vodafone (VOD)?

Der Aktienkurs von Vodafone (LON: VOD) entwickelt sich nicht gut, auch wenn das Management an der Lösung seiner zahlreichen Herausforderungen arbeitet. Die Aktie ist seit ihrem Höchststand im Jahr 2018 um über 55 % gefallen und notiert in der Nähe ihres tiefsten Stands seit Januar 2013.

Die Trendwende wird Zeit brauchen

Vodafone, eines der größten Telekommunikationsunternehmen, steht vor zahlreichen Herausforderungen. Das Wachstum in Kernmärkten wie Deutschland und Großbritannien ist ins Stocken geraten, während die Geschäftskosten steigen. Daher arbeitet das Management daran, diese Probleme zu lösen und das Unternehmen für Wachstum zu positionieren.

In Großbritannien will Vodafone das Wachstum durch die Fusion mit Three ankurbeln, einem Unternehmen im Besitz von SK Hutchison aus Hongkong. Dieser Schritt wird dem Unternehmen helfen, im Wettbewerb mit Unternehmen wie der BT Group und Virgin Media an Größe zu gewinnen.

Die andere wichtige Strategie ist, dass Vodafone seinen Schuldenberg durch den Verkauf von Geschäftsbereichen abbaut. Das Unternehmen hat sich von seinen Beteiligungen an Vantage Towers, Vodafone Hungary und Vodafone Ghana getrennt. Diese Verkäufe haben zum Abbau der Nettoverschuldung von zuvor 45,2 Mrd. € auf 36,2 Mrd. € beigetragen.

Vodafone hat sein spanisches Geschäft im Wert von 5 Mrd. € an Zegona verkauft. Darüber hinaus führt das Unternehmen Gespräche mit Iliad über die Zusammenlegung seines italienischen Geschäfts mit Iliad Italien. Ziel ist es, ein größeres Unternehmen zu schaffen, das in der Lage sein wird, mit Telekom Italia zu konkurrieren. Das kombinierte Unternehmen würde mit über 14 Mrd. € bewertet.

Es ist daher klar, dass Vodafone die richtigen Schritte unternimmt, um sein Umsatzwachstum anzukurbeln und seine massive Schuldenlast zu verringern. Zum einen würde das Unternehmen durch die Übernahme Italiens 6,5 Mrd. € in bar, 2 Mrd. € in Form von Barmitteln der Anteilseigner und eine 50 %ige Beteiligung an dem Unternehmen erhalten.

Die Herausforderung besteht darin, dass das Unternehmen in wichtigen Ländern mit Problemen konfrontiert ist, die sich aus der Art seines Geschäfts ergeben. Wie ich kürzlich geschrieben habe, erwägt die Ofcom, die Inflationsanpassung der Preise im Vereinigten Königreich zu begrenzen. Eine solche Maßnahme würde das Geschäft des Unternehmens beeinträchtigen, da sie das Umsatzwachstum einschränken würde.

Es ist auch nicht klar, ob die CMA die Fusion von Vodafone und Three genehmigen wird. Diese Herausforderungen erklären, warum das Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten mit einem Abschlag gehandelt wird. Das TTM-KGV liegt bei 2,17 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz von Vodafone im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 24 um 4,3 % auf 21,9 Mrd. € zurückging. Der Betriebsgewinn brach um 44,2 % auf 1,65 Mrd. € ein, während der bereinigte freie Cashflow bei minus 1,4 Mrd. € lag.

Analyse zum Aktienkurs von Vodafone

VOD-Chart via TradingView

Auf dem Wochen-Chart sehen wir, dass sich der Aktienkurs von VOD schon seit langem in einem starken Abwärtstrend befindet. Er ist vom Hoch im Januar 2018 bei 156,26 Pence auf ein Tief von 64,56 Pence im Dezember abgestürzt. Die Aktie bleibt unter mehreren wichtigen Niveaus wie der Unterstützung bei 86,17 Pence, dem Tiefststand vom 1. November 2021. Dieser Kurs war auch die Halslinie des Double-Top-Musters.

Die Aktie liegt unter den 50- und 25-Wochen gleitenden Durchschnitten, was darauf hindeutet, dass die Baissiers immer noch die Kontrolle haben. Daher vermute ich, dass die Aktie unter Druck bleiben wird, solange der Kurs unter dem 50-Wochen gleitenden Durchschnitt liegt.