Gestern kündigte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler die Genehmigung “mehrerer” börsengehandelter Spot-Bitcoin-Fonds an, wobei er insbesondere den Grayscale Bitcoin Trust nannte und andeutete, dass alle Anträge, die zuvor von der SEC abgelehnt worden waren (insbesondere der Antrag von BlackRock), gleichzeitig genehmigt worden seien.

Die Mitarbeiter schließen die Prüfung der Registrierungserklärungen für zehn Spot-Bitcoin-ETFs gleichzeitig ab, was dazu beitragen wird, gleiche Wettbewerbsbedingungen für Emittenten zu schaffen und Fairness und Wettbewerb zu fördern.

Die Namen dieser ETFs wurden nicht genannt.

Der BTC-Preis erreicht 47.000 $

Der Bitcoin-Preis hat in den letzten 24 Stunden verständlicherweise einen Aufschwung erlebt und ist auf 47.000 $ gestiegen – und hat damit zur Freude der BTC-Anhänger sogar die Widerstandsmarke von 45.000 $ übertroffen, die er Anfang des Monats durchbrochen hat.

Es war das erste Mal seit fast einem Jahr, dass Bitcoin dieses Niveau erreicht hat, als er am 30. März 2023 bis auf 47.722,72 $ kletterte.

Dies bedeutete auch einen Anstieg von fast 10 % in nur wenigen Stunden.

Nach der Nachricht hatte der Bitcoin-Preis einen kurzen “Sell the News”-Einbruch und fiel auf etwa 45.703 $, bevor er sich weniger als eine Stunde später auf über 46.000 $ erholte.

BlackRock im Rampenlicht

Bemerkenswerterweise wurde in der Mitteilung BlackRock nicht erwähnt – einer der Antragsteller, der den Antrag zur gleichen Zeit wie Grayscale einreichte, und außerdem einer der größten Vermögensverwalter der Welt ist.

BlackRock hat jedoch kurz nach der SEC-Ankündigung auf X gepostet, dass BlackRocks “iShares Bitcoin Trust $IBIT die letzte Hürde vor der SEC überwunden hat”.

Gerüchte um Spot-Ethereum-ETF

Gensler, ein langjähriger Kritiker von Kryptowährungen, sagte über die Genehmigung:

Sie sollte in keiner Weise die Bereitschaft der Kommission signalisieren, Notierungsstandards für Krypto-Wertpapiere zu genehmigen. Die Genehmigung sagt auch nichts über die Ansichten der Kommission hinsichtlich des Status anderer Krypto-Assets aus.

Dies könnte eine Reaktion auf die Gerüchte sein, dass die SEC als nächstes einen Spot-Ethereum-ETF genehmigen will.