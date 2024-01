Endlich ist es passiert. Nach Monaten des Wartens genehmigte die Securities and Exchange Commission (SEC) schließlich elf Spot-Bitcoin-ETFs von Unternehmen wie Blackrock, Franklin Templeton, Invesco und Fidelity. Dies ist ein wichtiges Ereignis in der Entwicklung von Bitcoin, einem Vermögenswert, der vor wenigen Tagen 15 Jahre alt wurde.

Krypto-Experten glauben, dass die Genehmigung des Spot-Bitcoin-ETF in den kommenden Jahren einen unmittelbaren Schneeballeffekt haben wird. Zum einen glauben sie, dass institutionelle Anleger, die sich bisher weitgehend zurückgehalten haben, anfangen werden, Geld in diese Fonds zu investieren.

Darüber hinaus verfügen globale Vermögensverwalter über mehr als 6 Bio. $ an Trockenpulver oder Bargeld, das zwar eingesammelt, aber noch nicht eingesetzt wurde. In einer Notiz sagte Andy Baehr, der Geschäftsführer von Coindesk Indices:

Was bedeutet das für den Bitcoin-Preis? Die Genehmigung und Auflegung von ETFs wurde gut vorhergesagt, so dass die einzige mögliche kurzfristige positive Überraschung ein unerwartet hoher Zufluss ist. Umgekehrt könnte ein Ausbleiben unerwartet hoher Zuflüsse den Bitcoin-Preis unter Druck setzen, da er seit Mitte Oktober um 50 % gestiegen ist. Anleger, die über eine strategische Bitcoin-Allokation in ihrem Portfolio nachdenken – 2, 3, 4, 5 % – werden sich viel mehr auf die längerfristige “Zukunft der Finanzen” konzentrieren.

In einer separaten E-Mail-Erklärung brachte Anthony Rousseau, Leiter für Brokerage-Lösungen bei TradeStation, einen ähnlichen Fall vor. Kurzfristig wird er sich auf Zuflüsse in diese Bitcoin-ETFs konzentrieren, wobei einige Analysten ein Vermögen von über 2,1 Mrd. $ erwarten. Langfristig glaubt er jedoch, dass einige Fondsmanager damit beginnen werden, einen Teil ihrer enormen Ressourcen in Bitcoin zu investieren. Er sagte:

Diese Abstimmung der institutionellen Zuflüsse mit dem Ereignis der Bitcoin-Halbierung im April positioniert die Anlageklasse für ein vielversprechendes kommendes Jahr. Viele Experten gehen davon aus, dass der Preis von Bitcoin bald einen sechsstelligen Wert erreichen könnte. Diese ETF-Einführung bedeutet, dass eine neue Art von Anlegern in die Bitcoin-Arena eintritt und Bitcoin von einer Nischenanlage zu einer Mainstream-Portfoliokomponente wird.

In der Zwischenzeit sagte Cathie Wood, deren Firma zu denjenigen gehörte, die eine Genehmigung erhielten, dass die SEC ein neues Kapitel in der Kryptoindustrie aufgeschlagen habe. Sie sagte:

Damit wird ein neues Kapitel für Bitcoin aufgeschlagen, und ich würde gerne glauben, dass wir mit diesem Bitcoin-ETF unter den ersten drei oder zwei Anbietern sein werden.

In einer kürzlich abgegebenen Erklärung sagte ein Analyst von Standard Chartered, dass die Genehmigung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds einen Wendepunkt darstellen würde. Er geht davon aus, dass diese ETFs in den nächsten Jahren Zuflüsse von über 100 Mrd. $ anziehen könnten. In diesem Fall rechnet er mit einem Anstieg des Bitcoin-Preises auf 250.000 $ im Jahr 2024. Ein solcher Schritt würde die gesamte Bitcoin-Marktkapitalisierung auf über 4 Bio. $ ansteigen lassen.

Tom Lee, der Gründer von Fundstrat und einer der größten Bitcoin-Haussiers auf dem Markt, sagte unterdessen, dass die Fonds in den kommenden Monaten Zuflüsse verzeichnen könnten. Er argumentierte auch, dass die Menschen etwas finden müssen, dem sie in einer Welt ohne Vertrauen vertrauen können.

"You need to find something you can trust in a trustless world." – Tom Lee of @FundStrat on #Bitcoin pic.twitter.com/ozfm3ibVul — Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 10, 2024