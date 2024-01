Der GBP/USD-Wechselkurs schwankte am Donnerstag, nachdem die USA starke Daten zur Verbraucherinflation veröffentlicht hatten. Das Paar blieb an der psychologisch wichtigen Marke von 1,2700, wo es sich in den letzten Tagen befand. Das Augenmerk richtet sich nun auf die anstehenden Zahlen zum britischen BIP.

Die Inflation in den USA ist nach wie vor hartnäckig, was die geplanten Zinssenkungen der Fed gefährdet. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics (BLS) stieg der Verbraucherpreisindex (VPI) von 0,1 % im November auf 0,3 % im Dezember und damit stärker als die erwarteten 0,2 %. Gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 stieg er um 3,2 %.

Aus dem Bericht ging auch hervor, dass die Kerninflation, bei der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt werden, unverändert bei 0,3 % blieb. Im Jahresvergleich ging sie von 4 % auf 3,9 % zurück. Auch dieser Rückgang war geringer als von den Analysten erwartet.

Der größte Teil dieser Inflation entfiel auf den Wohnungssektor, da die Mieten weiter gestiegen sind. Der US-Wohnungssektor steht vor Herausforderungen, da die Lagerbestände in wichtigen Bereichen niedrig sind. Auch die Inflation im Dienstleistungssektor hat weiter zugenommen.

Diese Zahlen in Verbindung mit dem guten Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) bedeuten, dass die Federal Reserve mehr zu tun hat. Obwohl die Zinserhöhungen beendet sind, wird die Bank sie wahrscheinlich noch eine Weile auf dem derzeitigen Niveau halten. Die Bank wird auch ihre Politik der quantitativen Straffung fortsetzen.

Die nächste wichtige Nachricht für GBP/USD werden die für Freitag anstehenden Zahlen zum britischen BIP sein. Ökonomen erwarten, dass die Wirtschaft im November um 0,2 % gewachsen ist, nachdem sie im Vormonat um 0,3 % schrumpfte.

Sie gehen außerdem davon aus, dass das verarbeitende Gewerbe und die Industrieproduktion um 0,3 % bzw. 0,7 % gestiegen sind. Die Bauproduktion wird voraussichtlich um 1,3 % steigen, eine Verbesserung gegenüber 1,1 % im Oktober.

GBP/USD Technische Analyse

GBP/USD-Chart via TradingView

Der GBP/USD-Wechselkurs befand sich in den letzten Tagen in einem Aufwärtstrend. Er ist vom Jahrestief bei 1,2610 auf 1,2730 gestiegen. Er hat auch einen steigenden Keil (blau) gebildet und bleibt über dem gleitenden 50-Perioden-Durchschnitt. Das Paar liegt auch über der aufsteigenden Trendlinie, die die niedrigsten Schwankungen seit dem 26. Oktober letzten Jahres miteinander verbindet.

Daher sind die Aussichten für diese Paarung nach den starken US-Inflationszahlen leicht rückläufig. Sollte dies der Fall sein, wird der nächste wichtige Punkt, bei 1,2610 liegen, dem Tiefststand vom 2. Januar. Dieser Wert liegt etwa 1 % unter dem aktuellen Niveau.