Der Aktienkurs von Apple (NASDAQ: AAPL) bewegt sich nahe seinem Allzeithoch, auch wenn das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen steht. Die Aktie notiert am Freitag bei 185,9 $ und damit einige Punkte unter ihrem Allzeithoch von fast 200 $. Mit diesem Kurs erreicht das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über 2,9 Bio. $ und ist damit das größte Unternehmen der Welt.

Apple fehlt ein klarer Katalysator

Copy link to section

Apple, die größte Beteiligung von Warren Buffett, ist zum weltweit größten Unternehmen für die Herstellung der besten Geräte geworden. Seine iPhones, Macs, iPads, AirPods und Watches sind die besten in ihren Kategorien. Es kontrolliert auch sein Ökosystem, indem es seine Software markenübergreifend ausführt.

Im Laufe der Jahre sind Umsatz und Rentabilität des Unternehmens exponentiell gewachsen. Der Gesamtumsatz stieg von 260 Mrd. $ im Jahr 2019 auf über 383 Mrd. $ in den letzten zwölf Monaten (TTM). Der Jahresgewinn nähert sich 100 Mrd. $.

Allerdings glaube ich, dass Apple überbewertet ist und sich eigentlich in einer schlechten Verfassung befindet. Beispielsweise hat Apple ein nachlaufendes KGV von 30,33, das über dem Branchenmedian von 21 liegt. Sein erwartetes KGV-Multiple beträgt 28 im Vergleich zum Branchenmedian von 23. Der S&P 500-Index hat ein KGV von 22.

Von einem Unternehmen, das mit einem Aufschlag handelt, würde man ein starkes Umsatz- und Rentabilitätswachstum erwarten. Apple wächst nicht mehr so schnell. Im letzten Quartal sank der Umsatz des Unternehmens um 2,8 %, während der Branchendurchschnitt bei einem Wachstum von 6,26 % lag. Der voraussichtliche Umsatz liegt mit 2,08 % unter dem Branchendurchschnitt von 7,71 %.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Es ist unklar, woher Apple sein Wachstum bekommen wird. Zum einen kaufen die Menschen im Gegensatz zu früher nicht mehr jedes Jahr iPhones. Außerdem hat der stärkere US-Dollar das iPhone für die meisten Menschen in den Schwellenländern unerschwinglich gemacht. Dies erklärt, warum der iPhone-Umsatz im letzten Quartal zurückgegangen ist.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Zukunft des iPad. Während das Produkt in der Vergangenheit sehr beliebt war, kaufen es viele Menschen nicht mehr. Wie beim iPhone bleiben viele Kunden länger bei ihren alten iPads.

Am wichtigsten ist, dass Apple auf sein Dienstleistungssegment gesetzt hat, zu dem unter anderem Apple Pay, Apple TV, Arcade, iCloud und App Store gehören. Im letzten Quartal erzielte das Segment ein Umsatzwachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr auf 22,3 Mrd. $. Ich gehe davon aus, dass sich das Wachstum des Segments bald fortsetzen wird, wenn auch in einem langsameren Tempo.

Apple setzt seine Zukunft auch auf Vision Pro, das virtuelle Headset, dessen Verkauf am 2. Februar beginnen wird. Aufgrund seines Preises vermute ich, dass dies ein Nischenprodukt sein wird, das nicht den Erfolg von Schlüsselprodukten wie der Apple Watch und den AirPods erreichen wird.

Die andere Herausforderung für Apple ist das Engagement in China, einem Land, das sich in einem kalten Krieg mit den USA befindet. Ein neuer Krieg in Taiwan setzt China großen Risiken aus, da das Unternehmen die meisten seiner Produkte dort herstellt.

Kursprognose für die Apple-Aktie

Copy link to section

AAPL-Chart via TradingView

Um es klar zu sagen. Apple ist immer noch ein großartiges Unternehmen mit Qualitätsprodukten, einem guten Ruf und einer der besten Bilanzen auf dem Markt. Die Herausforderung besteht darin, dass das Unternehmen vor einigen Wachstumsherausforderungen steht, um eine Bewertung von 3 Bio. $ zu rechtfertigen.

Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass der AAPL-Aktienkurs ein Double-Top-Muster gebildet hat. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um eines der am stärksten abwärts gerichteten Muster. Die Halslinie dieses Musters liegt bei 165 $. Es ist daher nicht auszuschließen, dass Apple in den kommenden Monaten nachgibt und diese Unterstützung erneut testet. Dies erklärt, warum die Analysten von Barclays die Apple-Aktie kürzlich herabgestuft haben.