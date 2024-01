Altcoins, die man nächste Woche im Auge behalten sollte, da die Dominanz von Bitcoin (BTC) abnimmt: MMTR, SUI & BONK

Die Preise für Bitcoin (BTC) sind nach der mit Spannung erwarteten Zulassung eines börsengehandelten Fonds gesunken, was ein „Sell-the-News“-Szenario für die führende digitale Coin bestätigt. Unterdessen scheinen Top-Token, darunter Memeinator (MMTR), Sui (SUI) und der Solana-basierte Bonk (BONK), bereit für Aufwärtstrends in den kommenden sieben Tagen zu sein.

Die sinkende Marktdominanz von Bitcoin

Die Top-Kryptowährung erlebte massive Ausverkäufe im Wertbereich von 46.000 $, was zu Preisrückgängen in die Nähe von 42.000 $ führte. Darüber hinaus kam es in den letzten 24 Stunden zu Abwärtsbewegungen, da Bitcoin erhebliche Liquidationen erlitt. Dies löste einen Absturz in Richtung 41.500 $ aus, bevor es zu leichten Erholungen auf Werte von rund 42.600 $ kam.

Darüber hinaus hat die Marktdominanz von BTC mit 51,14 % ein Monatstief erreicht. Die Rückgänge könnten den Aufschwung im Altcoin-Bereich anheizen. Im Allgemeinen kaufen Anleger Altcoins, wenn der Bitcoin-Preis sinkt.

X Screenshot

Anhaltende Bitcoin-Rückgänge werden die Altcoin-Preise in der kommenden Woche wahrscheinlich auf signifikante Höchststände treiben.

Memeinator (MMTR)

Memeinator festigt weiterhin seine Marktpräsenz, da es sich auf die Legitimität innerhalb der Meme-Kryptowelt konzentriert. Der Altcoin ist aufgrund verschiedener optimistischer Entwicklungen, darunter erfolgreicher Vorverkauf, massive Airdrops und lukrative Giveaways, auf dem Radar der Anleger geblieben.

Interessierte Spieler können MMTR zum aktuellen Preis von 0,0186 $ kaufen. Das könnte eine lukrative Profitchance darstellen, da Analysten davon ausgehen, dass der Token bis Ende 2024 auf über 0,1 $ klettern wird, was nicht weit hergeholt ist, wenn man die Leistung von Konkurrenten wie Pepe Coin berücksichtigt.

Preisprognose für SUI

Sui blieb am vergangenen Tag im Aufwärtstrend und näherte sich seinem ATH, als es die entscheidende 1 $-Marke überwand. Während dieser Artikel geschrieben wurde, kämpften die Baissiers um die Kontrolle, als sie den Token von der 1,35 $-Marke auf 1,240 $ zogen. Der Erfolg der Verkäufer könnte angesichts der überkauften Bedingungen des Relative Strength Index einen erneuten Test des EMA 20 auslösen.

SUI 1D Chart via Coinmarketcap

Nichtsdestotrotz könnte eine Erholung über den EMA 20 hinaus die SUI-Preise in der kommenden Woche in Richtung 2 $ treiben.

BONK-Preisanalyse

BONK zog mit seiner jüngsten Performance Marktteilnehmer an. Nachdem es ihm nicht gelungen ist, die Hürde bei 0,000017 $ zu überwinden, bleibt der Alt jedoch in einer bestimmten Spanne. Nach einem Anstieg von mehr als 6 % am vergangenen Tag zeigte es bei 0,00001448 $ einen Aufwärtstrend.

BONK 1D Chart via Coinmarketcap

Unterdessen schwankte der RSI in der Nähe des mittleren Niveaus, während der 20-Tage-EMA eher horizontal blieb und weder Bären noch Bullen eine Richtung vorgab.

Bullen sollten BONK über die Abwärtstrendlinie hinaus halten, um die Dominanz in der kommenden Woche sicherzustellen. Eine solche Bewegung könnte den Coin in Richtung 0,000023 $ drücken, bevor weitere Aufwärtstrends in Betracht gezogen werden.

Weitere Informationen zu Memeinator finden Sie auf deren Website.