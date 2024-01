Die börsengehandelten Fonds iShares Bitcoin Trust (IBIT), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) und Valkyrie Bitcoin Fund Trust (BRRR) stürzten am Freitag ab, als Bitcoin erwartungsgemäß eine harte Kehrtwende erlebte. Es wird erwartet, dass diese Fonds, die die Bitcoin-Preise abbilden, auch bei der Markteröffnung am Dienstag unter Druck bleiben werden, da BTC auf 42.000 $ zurückgegangen ist.

Warum sind BTC und Bitcoin-ETFs zurückgegangen?

Bitcoin und seine ETFs sind in den letzten Tagen stark abgestürzt, nachdem die SEC den Handel mit den Spot-ETFs zugelassen hat. Dieser Schritt, den sie nur widerwillig vollzog, wird als das größte Ereignis in der Kryptowährungsbranche angesehen.

Der Rückgang entsprach den Erwartungen aufgrund einer Situation, die als „Kaufen Sie bei Gerüchten, verkaufen Sie bei Fakten“ bekannt ist. In den meisten Fällen tendieren Vermögenswerte dazu, sich vor einem Großereignis zu erholen und dann wieder zurückzugehen, wenn es eintritt. Außerdem erwarteten die meisten Menschen bereits, dass die SEC den ETF genehmigen würde.

Wir haben diese Geschichte schon einmal erlebt. Bitcoin und andere Kryptowährungen stiegen nach der Einführung des ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) im Jahr 2021 sprunghaft an und gingen dann wieder zurück. Sie stiegen auch sprunghaft an, nachdem die CME und Cboe Markets vor einigen Jahren ihre Bitcoin-Futures auf den Markt brachten.

Daher dürften Bitcoin und diese ETFs in den kommenden Monaten unter Druck bleiben, da der jüngste Aufschwung nachlässt. Danach wird eine neue Normalität eintreten, wobei die Zuflüsse voraussichtlich moderat bleiben werden.

Große Bedenken bestehen auch hinsichtlich der Sicherheit von Coinbase, das von den meisten ETF-Anbietern als Depotbank ausgewählt wurde. Coinbase ist dafür bekannt, im Laufe der Jahre eine gute Erfolgsbilanz in Sachen Sicherheit vorzuweisen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Unternehmen nicht von raffinierten Akteuren wie Lazarus aus Nordkorea gehackt werden kann.

Die andere Sorge ist, dass die Federal Reserve länger als erwartet eine restriktive Haltung beibehalten könnte. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Daten zeigten, dass die amerikanische Inflation im Dezember auf 3,4 % gestiegen ist, während der Kern-VPI auf 3,8 % fiel.

Außerdem hat sich der US-Arbeitsmarkt in letzter Zeit recht gut entwickelt, da die Arbeitslosenquote auf 3,7 % gesunken ist. Das Lohnwachstum stieg im Dezember um 4 %. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Fed mit der Zinserhöhung bis Juni warten wird.

Argumente für den Kauf

Bitcoin vs. S&P 500 vs. Nasdaq 100

Die Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs war eine große Sache für Kryptowährungen. Langfristig gesehen wird es jedoch ein kleines Ereignis in der Reise von Bitcoin sein. Nur wenige erinnern sich daran, wie groß andere Ereignisse wie der Zusammenbruch von Mt.Gox, FTX und die Bitcoin Cash Hard Fork waren.

Ich glaube, dass es aus mehreren Gründen sinnvoll ist, den Rückgang jetzt auszunutzen. Erstens wird die Bitcoin-Halbierung voraussichtlich im April dieses Jahres stattfinden. Diese Halbierung wird zu deutlich geringeren Bitcoin-Belohnungen führen. Sie wird auch zu einem höheren Schwierigkeitsgrad beim Mining führen, was sich auf das Angebot auswirken wird. Bitcoin tendiert dazu, sich vor einer Halbierung gut zu entwickeln.

Zweitens hat der Bitcoin bewiesen, dass er auch in schwierigen Zeiten gedeihen kann. Er hat sich nach dem Zusammenbruch von FTX, Voyager Digital und Three Arrows Capital gut entwickelt. Am wichtigsten ist, dass er sich im Gleichschritt mit den Aktien bewegt hat, als die Fed die Zinssätze anhob. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Bitcoin einen harten Stresstest durchlaufen und sich durchgesetzt hat.

Drittens hat sich Bitcoin im Laufe der Jahre deutlich besser entwickelt. Er ist von weniger als 10 $ im Jahr 2009 auf heute über 40.000 $ angestiegen. Dieser Übergang wird wahrscheinlich dazu führen, dass mehr Anleger einen kleinen Teil ihrer Mittel in Bitcoin-ETFs investieren.