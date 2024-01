Binance fügt ZK-Projekt Manta (MANTA) zum Launchpool hinzu

Die Kryptobörse Binance hat Manta (MANTA), das modulare L2 für ZK-Anwendungen, als 44. Launchpool-Projekt angekündigt.

Sobald es im Binance Launchpool live geht, werden Benutzer mit dem Farming von MANTA beginnen, indem sie ihre BNB– und FDUSD-Token in die beiden Pools einsetzen. Benutzer können in den nächsten zwei Tagen MANTA-Tokens “farmen”, wie Binance in seiner Ankündigung vom 15. Januar feststellte.

Launchpool-Belohnungen von 30 Millionen MANTA

Von dem maximalen Angebot von 1 Milliarde stehen den Benutzern 30 Millionen oder 3 % des Angebots als Launchpool-Belohnungen zur Verfügung. Binance wird eine Stundenobergrenze von 50.000 MANTA bzw. 12.500 MANTA im BNB- bzw. FDUSD-Pool anwenden. Das Farming beginnt am 16. Januar 2024 um 00:00 UTC.

Laut Binance wird die Börse den MANTA-Token dann am 18. Januar um 10:00 UTC auflisten. Der neue Token wird MANTA/BTC, MANTA/USDT, MANTA/BNB, MANTA/FDUSD und MANTA/TRY als unterstützte Handelspaare haben. Insbesondere wird Binance Manta mit seinem Seed-Tag versehen, was auf das Potenzial für starke Preisschwankungen für diesen Token hinweist.

Was ist Manta?

Manta ist eine modulare Blockchain auf Ethereum, die auf MANTA basiert, dem nativen Token, der für Governance, Staking, Collator-Delegation und Netzwerkgebühren verwendet wird. Der Token wird auch innerhalb des Manta-Ökosystems für native Liquidität und als Sicherheit verwendet.

Das Manta Pacific Testnet, die EVM-äquivalente Layer-2 Zero Knowledge (ZK)-Anwendungsplattform, ist live. Es bietet Integration mit Celestia DA und Polygon zkEVM.

Die Plattform hat den Beta-Start des Manta Pacific Mainnet im 2. Quartal 2024 geplant. Die Roadmap umfasst auch die Aktivierung von Multiprovern im Manta Pacific Mainnet, den Übergang zu zkEVM und den Start von Universal Circuits 2.0 im Testnet.