Europäische Versorger waren in den letzten Jahren eine große Enttäuschung für die Anleger. Ein Analyst von Goldman Sachs ist jedoch überzeugt, dass der Sektor reif für einen bedeutenden Aufschwung im Jahr 2024 ist.

Positive Prognose für den europäischen Versorgungssektor

Aufgrund eines starken Zinsanstiegs blieben die Versorgungsunternehmen um fast 20 % hinter dem breiteren europäischen Markt zurück.

Alberto Gandolfi geht aber davon aus, dass sich der Sektor gut entwickeln wird, da die Inflation in der Region seit ihrem Höchststand deutlich nachgelassen hat.

Wir glauben, dass die verbesserten Aussichten für Inflation und Zinssätze wahrscheinlich kapitalintensive/langfristige Assets wie erneuerbare Energien und Stromnetze begünstigen werden.

Am Montag sagte Robert Holzmann, Gouverneur der österreichischen Zentralbank, jedoch, dass sich die Europäische Zentralbank 2024 gegen eine Zinssenkung entscheiden könnte (weiterlesen).

Gandolfi ist optimistisch für RWE, Enel und Solaria

Zu den Namen, auf die der Analyst von Goldman Sachs besonders optimistisch ist, gehört RWE AG (ETR: RWE) – der drittgrößte Name für erneuerbare Energien in Europa.

Alberto Gandolfi hat ein Kursziel von 53,5 € (58,80 $) für die Aktien des multinationalen Konzerns mit Sitz in Essen, Deutschland, was auf ein Aufwärtspotenzial von über 35 % hindeutet.

Er ist optimistisch für RWE, obwohl das Unternehmen im November im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz von 6,07 Mrd. € meldete – ein alarmierender Rückgang um 44 % im Vergleich zum Vorjahr.

Weitere Namen, die Goldman Sachs im europäischen Versorgungssektor empfiehlt, sind Enel (ETR: ENL) aus Italien und Solaria aus Spanien. Auch bei den Aktien dieser Unternehmen sieht Gandolfi ein Aufwärtspotenzial von über 30 %.