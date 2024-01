Der Token-Preis von Hedera Hashgraph (HBAR) blieb in einer Konsolidierungsphase, nachdem der Hedera-Rat eine Partnerschaft mit Hitachi America bekannt gab. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Hitachi dem Hedera-Rat beitreten.

Hitachi schließt sich anderen angesehenen Unternehmen wie Google, Dell, Avery Dennison, Nomura und Wipro in diesem Rat an. Als Mitglied des Rates wird Hitachi die Blockchain von Hedera nutzen, um sein Ökosystem in Branchen wie der Energie-, Elektronik- und Gesundheitsbranche zu betreiben.

Genauer gesagt will das Unternehmen damit beginnen, es für seine Proof-of-Concepts für End-to-End-Lieferkettenprodukte einzusetzen. In einer Erklärung sagte Ravigopal Vennelakanti, der Vizepräsident von Big Data Analytics bei Hitachi:

Hitachi sieht angesichts der hoch skalierbaren und sicheren Technologie des Netzwerks und des starken Engagements für Nachhaltigkeit ein reales Potenzial in DLT-Lösungen (Distributed Ledger Technology), die auf Hedera basieren. Hedera geht beispielsweise auf neue Anforderungen in den Bereichen Lieferkettenstabilität, saubere Energie, IT/OT und die Halbleiterindustrie ein.

Aufgrund der Größe des Unternehmens ist eine Partnerschaft mit Hitachi von großer Bedeutung. Hitachi ist das neuntgrößte börsennotierte Unternehmen in Japan mit einer Marktkapitalisierung von über 72 Mrd. $. Es bietet seine Lösungen weltweit an.

Viele große Unternehmen haben sich aus mehreren Gründen für Hedera als Blockchain-Dienstleister entschieden. Zum einen ist es eine der schnellsten Blockchains der Welt mit einer Zeit bis zur Endgültigkeit von nur 3,2 Sekunden. Es kann auch Tausende von Transaktionen pro Sekunde (TPS) für einige Cent verarbeiten.

Hedera Hashgraph hat in den letzten Monaten seinen Marktanteil und sein Angebot ausgebaut. Einer aktuellen Erklärung zufolge haben die Entwickler beispielsweise Stablecoin Studio gestartet, eine Lösung, die Menschen dabei hilft, ihre Stablecoins zu erstellen und zu starten.

Unterdessen wächst das DeFi-Ökosystem von Hedera, obwohl es kleiner als das der Konkurrenz ist. Der Total Value Locked (TVL) beläuft sich inzwischen auf über 71 Mio. $. SaucerSwap, der größte DEX in seinem Ökosystem, hat Marktanteile gewonnen.

Der HBAR von Hedera Hashgraph blieb nach der Hitachi-Ankündigung in einer Konsolidierungsphase. Er wurde am Montag bei 0,080 $ gehandelt und lag damit unter dem Höchststand der letzten Woche von 0,087 $. Seit seinem Höchststand im Dezember ist er um über 22 % gefallen.