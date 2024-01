Dogwifhat erreicht ATH inmitten der Binance-Notierung; Vorverkauf von Memeinator geht weiter

Während sich der Kryptomarkt auf eine neue Morgendämmerung für Meme-Coins vorbereitet, nimmt der in Solana ansässige Dogwifhat einigen der Top-Coins in diesem Sektor den Glanz. Die heutige Ankündigung von Binance Futures hat ebenso wie andere positive Entwicklungen zum Aufwärtstrend beigetragen.

Aber inmitten dieses jüngsten Preisanstiegs gibt es ein Projekt, dessen Vorverkauf die Aufmerksamkeit der Anleger erregt. Finden Sie heraus, warum Memeinator (MMTR) der angesagteste Meme-Coin sein könnte, wenn er auf den Markt kommt.

Dogwifhat erreicht inmitten der Futures-Notierung ein neues Hoch

Dogwifhat (WIF) ist der jüngste Meme-Coin auf Solana, der aufgrund der Nachricht über eine neue Notierung an der Kryptobörse Binance einen Aufschwung erlebt.

Am Donnerstag kündigte Binance Futures an, dass sie einen USDⓈ-M WIF Perpetual Contract hinzufügen werden. Der Perpetual Futures Contract ist für den 18. Januar 2024 um 14:15 UTC angesetzt und bietet eine bis zu 50x Hebelwirkung. Die Nachricht von Binance Futures kam zusammen mit dem optimistischen Kommentar des Vermögensverwalters Franklin Templeton zu Solana.

Laut CoinGecko-Daten erreichte der WIF-Preis ein ATH von über 0,46 $, bevor er einen Teil der Gewinne wieder abgab. Er liegt jedoch nach wie vor deutlich über seinem Allzeittief von 0,0015 $, das im Dezember erreicht wurde. Mit einer Marktkapitalisierung von 433 Mio. $ liegt er an sechster Stelle der größten Meme-Coins hinter CorgiAI, Pepe, Bonk, Shiba Inu und Dogecoin.

Vorverkauf von Memeinator (MMTR) nimmt Fahrt auf dank steigendem Interesse

Da Meme Coins eine weitere Aufwärtsbewegung anstreben, mit Dogwifhat und Myro an der Spitze der heutigen Gewinne, könnte dies die beste Zeit sein, um ein Meme Coin-Juwel zu finden? Was ist, wenn dieses Projekt einen echten Nutzen hat und bereit ist für eine feindliche Übernahme von unterdurchschnittlichen Angeboten, während es versucht, die Gesamtdominanz in Frage zu stellen?

Ein Blick auf Memeinator legt nahe, dass es sich um einen Meme-Coin handelt, der bei seiner Markteinführung wahrscheinlich das größte FOMO auslösen wird. Die Daten zeigen, dass sich die Anleger aggressiv positionieren, da der Vorverkauf von MMTR auf dem besten Weg ist, alle 20 Phasen in Rekordzeit auszuliefern.

Mit 12 ausverkauften Phasen und der 13. Phase, die kurz vor dem Abschluss steht, hat der Memeinator bereits mehr als 3,7 Mio. $ aufgebracht. Der MMTR-Preis ist auf 0,0197 $ gestiegen, was bedeutet, dass frühe Investoren eine potenzielle Rendite von 192 % bis zum Ende von Phase 20 erwarten können.

Ist es zu spät, am Memeinator-Vorverkauf teilzunehmen?

Sie haben die Begeisterung der ersten 12 Phasen verpasst, aber wenn Sie vor der nächsten Phase einsteigen, wenn der Preis auf 0,0208 $ springt, können Sie eine mögliche Rendite von 48 % erzielen. Es wird davon ausgegangen, dass der Vorverkauf bis zum endgültigen Token-Verkaufspreis von 0,0292 $ weiterläuft.

Der erwartete Token-Launch, die Notierung an den Börsen und die Entwicklung des Ökosystems sind die wichtigsten Punkte auf der Roadmap des Projekts. Besonders hervorzuheben sind das Play-to-Earn (P2E)-Spiel und das Staking, das bereits live ist und bis zu 45 % Staking-Belohnung bietet. In Anbetracht seiner Aussichten und der der gesamten Branche könnte MMTR eine der besten Meme-Coins sein, die man im Jahr 2024 kaufen kann.

Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie die Memeinator-Website.