Krypto-Analyst Ali Martinez sieht Dogecoin auf 0,10 $; NuggetRush & Injective gewinnen an Zugkraft

Der Krypto-Analyst Ali Martinez hat beeindruckende Anstiege für Dogecoin (DOGE) vorhergesagt und deutet an, dass der Meme-Token die 0,10 $-Marke erreichen könnte. In einem weiteren Schritt beschloss das Injective-Team mutig, 50 % seiner verfügbaren Token einzusetzen.

Unterdessen verzeichnet NuggetRush, das oft als die beste Kryptowährung zum Investieren bezeichnet wird, Erfolg im Vorverkauf, insbesondere nach der positiven Entscheidung der SEC zum Bitcoin-ETF. Diese positive Entwicklung signalisiert ein wachsendes Interesse der Anleger.

NuggetRush ist die Meme-Coin-Wahl für 2024

Copy link to section

NuggetRush (NUGX) setzt große Hoffnungen in sein Play-to-Earn-Spiel, das GameFi und Abenteuer kombiniert. In diesem immersiven Erlebnis begeben sich die Spieler auf ein virtuelles Goldrausch-Abenteuer und ernten dabei Preise. Mit diesem neuen ICO können Spieler zusätzliche Token verdienen, während sie Minen erkunden und nach lukrativen Schätzen suchen. Darüber hinaus geht das Spiel noch einen Schritt weiter, indem es NFTs integriert, die als Charaktere im Spiel dienen.

Diese Charaktere, darunter Isabella, Olivia, Maxwell, Liam und Mark, verfügen über viele Fähigkeiten, Fertigkeiten und Vermögen. Im Laufe des Spiels werden Sie wertvolle Gegenstände im Spiel entdecken. Sie können zusätzliche Token verdienen, indem Sie Vermögenswerte auf dem Marktplatz der Plattform handeln. Dies macht NuggetRush zu einem der besten DeFi-Projekte für Personen, die nach einer Belohnungsplattform suchen.

Darüber hinaus hat NuggetRush mit dem Vorverkauf seines nativen Tokens NUGX begonnen. Inhaber des Tokens profitieren von einer Vielzahl von Vorteilen. Erstens können NUGX-Inhaber RUSHGEM NFTs suchen und kaufen, die in dieser Gaming-Wirtschaft sehr gefragt sind. Anschließend können sie die Non-Fungiblen Token gegen echtes Gold eintauschen, das an die Adresse des Spielers geliefert wird.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Inhaber erhalten außerdem Stimmrechte in der Governance der Rush Guild. NuggetRush arbeitet auf der Ethereum-Blockchain und gewährleistet so die Sicherheit und Transparenz der Anleger. NuggetRush befindet sich jetzt in der vierten Vorverkaufsphase, der Token-Preis beträgt 0,015 $. Dies positioniert NuggetRush angesichts der jüngsten Entscheidung der SEC zum Bitcoin-ETF als eine der besten Kryptowährungen, die es derzeit zu kaufen gibt.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Injective (INJ) setzt 50 % des verfügbaren Tokens ein

Copy link to section

Das Injective (INJ) Staking-Protokoll ist im letzten Monat dank der Nachricht von INJ Staking Airdrop gewachsen. Jüngsten Daten zufolge wurden fast 47,7 Millionen Token eingesetzt, was 47,7 % des Gesamtangebots ausmacht.

🚀 Exciting news from @Injective_ ! The staking ecosystem is booming, with nearly 50% of the total $INJ supply (50,000,000 tokens) soon to be staked. ✨ — polidiy 🌱🥷 (@Dilan8966) January 17, 2024

Seit letztem Monat ist das Gesamteinsatzvolumen kontinuierlich gewachsen und es sind neue Einsätze hinzugekommen. Als Reaktion darauf versprach das Injective-Team, dass die Hälfte aller verfügbaren Token innerhalb der nächsten Wochen eingesetzt werden würde.

Unterdessen erklärte der Kryptowährungsanalyst und Influencer Muhmmad Azhar, dass der Anstieg des Injective-Anteils am Staking ein einzigartiges Ereignis sei. Er sagte, es würde einen Wendepunkt in der Dezentralisierung des Netzwerks markieren.

Dogecoin (DOGE): Analyst sagt einen Anstieg auf 0,1 $ voraus

Copy link to section

Laut dem Kryptoforscher Ali Martinez könnte Dogecoin (DOGE) vor einem beträchtlichen Wachstum stehen. Martinez erklärte, dass der TD Sequential-Indikator eine große Rallye für Dogecoin vorhersagt, mit einem Preisziel von 0,1 $.

Der Experte behauptet, dass der Indikator über einen Zeitraum von drei Tagen ein Kaufsignal für Dogecoin anzeigt, was auf einen bevorstehenden Aufwärtstrend hinweist.

Laut Martinez dürfte der Dogecoin-Preis auf 0,1 $ oder höher steigen, solange die Unterstützung bei 0,074 $ bestehen bleibt. Trotz der jüngsten Marktkorrektur wird Dogecoin im wöchentlichen Zeitrahmen zwischen 0,07717 und 0,08728 $ gehandelt, mit einem Plus von 4,6 %.

Schlussfolgerung

Copy link to section

Die optimistische Vorhersage für Dogecoin hat der Community Hoffnung gegeben. Nichtsdestotrotz ist NuggetRush immer noch eine der besten Meme-Coins des letzten Monats. Meme-Coin-Liebhaber, die auf der Suche nach der besten Kryptowährung sind, wenden sich vor dem Start an NuggetRush.

Für alle Informationen über NUGX besuchen Sie die Vorverkaufsseite von NuggetRush.