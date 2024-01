Die Kryptowährungspreise hatten eine weitere schwierige Woche, da die Anleger inmitten der Bitcoin-ETF-Nachrichten weiter verkauften. Bitcoin fiel auf einen Tiefststand von 41.000 $, viel niedriger als der Höchststand der letzten Woche von fast 50.000 $. Andere Coins wie Ethereum, Solana und Cardano blieben unter Druck. Dieser Artikel befasst sich mit einigen der wichtigsten Coins, die man während des Wochenendes beobachten sollte, wie Celestia (TIA), Decentraland (MANA) und Pullix.

Prognose für Pullix

Pullix setzte in dieser Woche seinen Aufwärtstrend fort, auch wenn der Krypto-Angst- und Gier-Index zurückging. Laut seiner Website hat Pullix bei seinem Token-Verkauf über 11 Mio. $ eingenommen, was ihn zu einem der erfolgreichsten Token-Verkäufe des Jahres macht.

Pullix ist ein Unternehmen, das darauf abzielt, die Kryptowährungsbranche zu verändern, indem es Unternehmen wie Binance und Coinbase herausfordert. Es ist eine Börse, die die Stärke von zentralisierten und dezentralen Börsen kombiniert.

Das Endprodukt wird eine hybride Plattform sein, die einige der Herausforderungen löst, die diese Börsen haben. Zum Beispiel wird es niedrige Slippage durch fortgeschrittene Liquidität im Ökosystem bieten.

Darüber hinaus wird das Unternehmen $PLX haben, eine Trade-to-Earn-Kryptowährung. Die Inhaber des Tokens werden Geld verdienen, abhängig von den Gewinnen, die es machen wird. Sie werden auch Provisionsrabatte erhalten, wenn sie im Ökosystem einkaufen.

Während die CEX- und DEX-Ökosysteme stark gesättigt sind, glauben Analysten, dass es einen Raum für ein fortschrittliches Unternehmen gibt, das über bessere Funktionen verfügt. Sie können das Whitepaper von Pullix hier lesen.

Preisprognose für Celestia (TIA)

Celestia, eine modulare Blockchain-Plattform, ist einer der leistungsstärksten Akteure in der Kryptobranche. TIA ist um fast 700 % gewachsen und hat eine Marktkapitalisierung von über 2,8 Mrd. $ erreicht, was es zu einem der größten Netzwerke in der Kryptobranche macht.

Auf dem 4-Stunden-Chart sehen wir, dass sich der Preis des TIA-Tokens in einem starken Aufwärtstrend befindet und in dieser Woche ein Rekordhoch von 20,32 $ erreichte. Danach ging er zurück und testete erneut die wichtige Unterstützungsmarke bei 16,37 $. Der Token befindet sich innerhalb des in Lila dargestellten aufsteigenden Channels und liegt leicht über dem 50-Perioden gleitenden Durchschnitt.

Daher sind die Aussichten für den Coin optimistisch, wobei das erste Ziel die psychologische Marke von 19 $ ist. Ein Unterschreiten der Unterstützung bei 16,37 $ würde die positiven Aussichten zunichte machen.

Preisprognose für Decentraland

Decentraland MANA stand in letzter Zeit unter Druck, da die Aktivität in seinem Ökosystem nachgelassen hat. Infolgedessen fiel der Token vom Dezember-Hoch von 0,6062 $ und erreichte letzte Woche ein Tief von 0,3958 $.

Mittlerweile hat er sich erholt und den wichtigen Widerstand bei 0,4340 $ überschritten, den niedrigsten Stand am 3. Januar. Der Coin hat sich leicht über den 50-Perioden gleitenden Durchschnitt bewegt und ein kleines umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet.

Daher sind die Aussichten für MANA leicht optimistisch, wobei der nächste, wichtige Preis bei 0,50 $ liegt. Eine Bewegung unter 0,44 $ würde die optimistische Einschätzung zunichte machen.