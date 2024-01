In der Krypto-Branche herrschte ein Meer von Rot, als die meisten Coins zurückgingen. Bitcoin, der größte Coin der Welt, trat in einen Bärenmarkt ein, als sich Panik unter den Einzelhändlern ausbreitete. In ähnlicher Weise stürzte der Litecoin-Preis auf 63,20 $ ab, den tiefsten Stand seit dem 8. Januar. Seit seinem Höchststand in diesem Monat ist er um über 16 % gefallen.

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, fiel vom Jahreshoch von 2.715 $ am 12. Januar auf ein Tief von 2.168 $. Seit dem Höchststand in diesem Jahr ist er um mehr als 19 % zurückgegangen und hat Milliarden von Dollar an Wert verloren.

Der Token-Verkauf von Memeinator nähert sich 4 Mio. $

Memeinator, der kommende Meme-Coin, hat sich bei seinem Token-Verkauf weiterhin gut entwickelt, was ein Zeichen dafür ist, dass es eine Nachfrage nach neuen Coins gibt. Die auf der Website veröffentlichten Daten zeigen, dass der Memeinator mehr als 3,8 Mio. $ aufgebracht hat, während sich die aktuelle 14. Phase ihrem Ende nähert. Diese Kapitalerhöhung macht ihn zu einem der leistungsstärksten Coins der letzten Monate.

Memeinator hat es geschafft, eine Community von Hunderttausenden von Menschen aufzubauen. Die Daten zeigen, dass über 410.000 Teilnehmer an dem Wettbewerb teilgenommen haben, bei dem es darum geht, eine Reise ins Weltall mit dem Raumschiff von Virgin Galactic zu gewinnen, das im Jahr 2026 seine Flüge beginnen wird. Die Reise wird 250.000 $ kosten.

Darüber hinaus haben die Entwickler eine 100.000 $-Airdrop-Aktion gestartet, um die Menschen zu ermutigen, den Token zu kaufen und an seinem Wachstum teilzunehmen. All dies hat dazu beigetragen, eine große Community zu bilden, die notwendig ist, wenn das Netzwerk erfolgreich werden soll.

Memeinator zielt darauf ab, die Kryptoindustrie zu verändern, denn es handelt sich um einen bedeutenden Meme-Coin, der über Funktionen der künstlichen Intelligenz (AKI) verfügt. Er will den Hype um KI nutzen, um zu wachsen und der größte Meme-Token in der Branche zu werden.

Diese Strategie wurde schon früher angewandt. So haben sich beispielsweise Meme-Coins wie Bonk und Pepe aus dem Nichts entwickelt und wurden zu einigen der größten Coins der Branche. Auf dem Weg dorthin haben diese Coins mehrere Millionäre hervorgebracht.

Ausblick für Ethereum und Litecoin

Der aktuelle Ausverkauf von Bitcoin, Ethereum und Litecoin entspricht den Erwartungen aufgrund der jüngsten Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETFs. Wie ich bereits geschrieben habe, neigen die meisten Finanzanlagen dazu, nach einem wichtigen Ereignis stark zurückzugehen, weil man bei Gerüchten kauft und bei Fakten verkauft.

Neben der Genehmigung des Spot-Bitcoin-ETFs konnten wir dies auch bei XRP beobachten, als Ripple Labs einen von der SEC angestrengten Prozess gewann. Der XRP-Preis stieg zunächst sprunghaft an und nahm dann seinen Abwärtstrend wieder auf. Zuvor stieg der Bitcoin-Preis sprunghaft an, nachdem die SEC den BITO-ETF genehmigte – der BTC-Futures abbildet – und fiel dann wieder.

Daher gehen Analysten davon aus, dass Bitcoin, Ethereum und Litecoin kurzfristig etwas leiden und sich dann in den kommenden Wochen wieder erholen werden. Der nächste wichtige Katalysator für diese Coins wird die Fed-Entscheidung nächste Woche sein, gefolgt von der Bitcoin-Halbierung im April.