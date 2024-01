Das Unternehmen Procter & Gamble, Hersteller von Haushaltsmarken wie Pampers und Tide, meldete heute in seinem Bericht für das 2. Quartal 2024 einen Nettoumsatz von 21,44 Mrd. $, was einem Anstieg von 3 % entspricht, wobei der organische Umsatz um 4 % stieg.

Dies war ein leichter Rückgang gegenüber dem im Oktober 2023 gemeldeten Umsatz von 21,9 Mrd. $ im 1. Quartal 2024 und lag leicht unter den Erwartungen, dass das Unternehmen einen Umsatz von etwa 21,48 Mrd. $ melden würde.

Der operative Cashflow lag bei 5,1 Mrd. $ und der Nettogewinn bei 3,5 Mrd. $ für das Quartal. Die bereinigte Produktivität des freien Cashflows lag bei 95 %, berechnet als operativer Cashflow ohne Investitionsausgaben in Prozent des Nettogewinns ohne die Gillette-Wertminderung. Das Unternehmen schüttete 3,3 Mrd. $ an Barmitteln an die Aktionäre aus, und zwar in Form von Dividendenzahlungen in Höhe von etwa 2,3 Mrd. $ und Aktienrückkäufen in Höhe von 1 Mrd. $.

Im 1. Quartal 2024 lag der operative Cashflow bei 4,9 Mrd. $ und der Nettogewinn bei 4,6 Mrd. $ für das Quartal. Die bereinigte Produktivität des freien Cashflows lag bei 97 %, berechnet als operativer Cashflow ohne Investitionen und bestimmte andere Posten, in Prozent des Nettogewinns.

Das Unternehmen gab für das 2. Quartal einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 12 % auf 1,40 $ bekannt, was einem Rückgang gegenüber dem Gewinn pro Aktie im 1. Quartal 2024 von 1,83 $ und einer Stagnation gegenüber dem Gewinn pro Aktie im 2. Quartal des Vorjahres 2023 von 1,59 $ entspricht.

Der Bruttogewinn hat sich nach Angaben des Unternehmens im vergangenen Quartal auf 11,2 Mrd. $ mehr als verdoppelt, während er im 1. Quartal 2024 noch bei 5,6 Mrd. $ lag.

