GBP/CAD, USD/CAD-Analyse: Vorschau auf die Entscheidung der Bank of Canada (BoC)

Der USD/CAD- und der GBP/CAD-Wechselkurs hielten sich am Mittwoch stabil, während Händler auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Bank of Canada (BoC) warteten. Das GBP/CAD-Paar wurde bei 1,7110 gehandelt und lag damit 2 % über seinem diesjährigen Tiefststand. In ähnlicher Weise stieg der USD/CAD-Kurs um 2,2 % auf 1,3476.

Entscheidung der Bank of Canada

Die BoC wird am Mittwoch ihre erste geldpolitische Sitzung in diesem Jahr abschließen. Es wird erwartet, dass diese Sitzung den Ton für die nächsten Maßnahmen der Bank angeben wird. Die meisten Ökonomen erwarten, dass sie die Zinssätze bei 5 % belassen wird, so wie sie es in den vergangenen vier Sitzungen getan hat. Wie andere Zentralbanken hat auch die Bank of Canada die Zinssätze von dem pandemischen Tiefstand von 0,25 % angehoben.

Die Entscheidung der BoC fällt in eine Zeit, in der Kanada schwache Wirtschaftszahlen veröffentlicht hat. Am Freitag teilte die Statistikbehörde mit, dass die Einzelhandelsumsätze im November um 0,2 % und die Kernumsätze um 0,5 % gesunken sind. Diese Rückgänge waren schlimmer als die erwarteten 0,0 % und -0,20 %. Die Einzelhandelsumsätze sind in Kanada aufgrund der Rolle, die die Verbraucherausgaben in der Wirtschaft spielen, von großer Bedeutung.

Der andere wichtige Bericht zeigte, dass die Inflation in Kanada im Dezember leicht gestiegen ist. Der Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI) stieg von 3,1 % im November auf 3,4 % im Dezember und entsprach damit den Erwartungen. Die Kerninflation stieg um 3,9 % und übertraf damit die Analystenschätzungen von 3,8 %.

Ein separater Bericht, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde, zeigte, dass sich der Arbeitsmarkt abschwächt. Die Wirtschaft verlor im Dezember 23.500 Arbeitsplätze, während die Erwerbsquote leicht auf 65,4 % sank. Schließlich blieb der kanadische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe unter 50.

Diese Zahlen bedeuten also, dass die Bank of Canada die Zinssätze wahrscheinlich unverändert lassen und auf eine Zinssenkung zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr hinweisen wird. Die Herausforderung besteht darin, dass der Hinweis auf eine Zinssenkung zu einer höheren Inflation führen könnte, insbesondere jetzt, da die Transportkosten in die Höhe geschossen sind.

USD/CAD Technische Analyse

USD/CAD-Chart via TradingView

Der USD/CAD-Wechselkurs hat in den letzten Wochen einen Aufwärtstrend verzeichnet. Er hat sich von seinem bisherigen Jahrestief von 1,3177 erholt, während der US-Dollar-Index sprunghaft angestiegen ist. Das Paar bildete einen aufsteigenden Channel und bewegte sich auf das 38,2%-Fibonacci-Retracement-Level zu. Es ist auch über den 50-Perioden gleitenden Durchschnitt gesprungen, während sich die beiden Linien des MACD im neutralen Bereich befinden.

Daher sind die Aussichten für dieses Währungspaar optimistisch. Der nächste wichtige Punkt, den es zu beachten gilt, liegt bei 1,3540, dem höchsten Stand in diesem Jahr. Dieser Preis entspricht dem 50%-Fibonacci-Retracement-Level. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 1,3420 würde jedoch die optimistische Sichtweise zunichte machen.

GBP/CAD Technische Prognose

Der GBP/CAD-Wechselkurs hat in den letzten Wochen eine aufsteigende Handelsspanne gebildet und befindet sich nun an deren Unterseite. Wie das USD/CAD-Paar ist er über den gleitenden 50-Perioden-Durchschnitt und die Ichimoku-Wolke gestiegen.

Auch der MACD des Paares ist im neutralen Bereich geblieben, während der Relative Strength Index (RSI) nach oben tendiert. Im Gegensatz zum USD/CAD-Paar hat sich bei diesem Paar jedoch ein Double-Top-Muster gebildet, was eines der am stärksten rückläufigen Anzeichen ist. Daher wird das Paar in den kommenden Tagen wahrscheinlich einen Abwärtstrend erleben. Sollte dies geschehen, wird es wahrscheinlich auf den psychologisch wichtigen Punkt bei 1,700 sinken.