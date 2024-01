Die Blockchain-Industrie wächst rasant. In den letzten Monaten haben wir gesehen, wie Projekte wie Sui, Sei, Manta und Celestia live gingen und Tausende von Benutzern anzogen. In diesem exklusiven Interview sprechen wir mit Charles Adkins, dem kürzlich ernannten Präsidenten von Hedera, einem der führenden Unternehmen der Branche. Er berichtet über seine Erfahrungen und seine Erwartungen an das Unternehmen.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer kürzlichen Ernennung. Wie geht es soweit?

Vielen Dank, bisher war es eine wunderbare Erfahrung. Hedera ist eine wirklich interessante Plattform mit seinem breiten und umfangreichen Ökosystem verschiedener Projekte, die auf dem Netzwerk aufbauen. Über das Netzwerk selbst hinaus gibt es mehrere wichtige Einheiten, mit denen ich gerne enger zusammenarbeiten möchte:

Der Hedera Council, eine Gruppe von bis zu 39 der weltweit führenden Organisationen, die sich für Netzwerkinnovation, Stabilität und die weitere Dezentralisierung von Hedera einsetzen.

Swirlds Labs, das Team, das Hedera gegründet und aufgebaut hat und nun die Entwicklung und Unterstützung für das Netzwerk übernimmt;

Die HBAR Foundation, die als integrierter Kraftmultiplikator fungiert, um Entwicklern und Schöpfern bei der Bewältigung der Herausforderungen bei der Markteinführung von Ideen zu helfen und gleichzeitig ihre Nutzung des Hedera-Netzwerks zu unterstützen;

Die Hashgraph Association ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die sich auf den Aufbau eines lebendigen, innovativen Ökosystems für Startups, Unternehmen und Regierungsinstitutionen auf der ganzen Welt konzentriert und dabei die Fähigkeiten von Hedera nutzt.

Die DLT Science Foundation ist eine Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie, Entwicklern und Regierung zum Wissensaustausch, um die Distributed-Ledger-Technologie in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben.

Können Sie uns kurz etwas über Hedera erzählen und wie Sie Ihren neuen Arbeitsplatz finden?

Hedera ist ein vollständig Open-Source-, Proof-of-Stake-, öffentliches Netzwerk und Verwaltungsgremium für die Erstellung und Bereitstellung dezentraler Anwendungen. Das Netzwerk bietet Entwicklern drei Hauptdienste: Smart Contracts, Konsens und Token-Dienste. Hedera ist insofern einzigartig, da es unglaublich schnell, energieeffizient (kohlenstoffnegativ) und sicher ist – alles Vorteile, die auf den zugrunde liegenden Hashgraph-Konsensalgorithmus zurückzuführen sind.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. CFD-Dienst. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Open your account CFD-Dienst. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Ad

Die Hedera-Community und die mit ihr verbundenen Unternehmen bestehen aus talentierten und engagierten Menschen und Führungskräften, die an die ständig wachsende Zukunft der dezentralen Ledger-Technologie (DLT) glauben. Die Zusammenarbeit mit Dr. Leemon Baird, Mitbegründer von Hedera und Co-CEO von Swirlds Labs, Mance Harmon, Mitbegründer und Co-CEO, Brett McDowell, Vorsitzender von Hedera, Andrew Aitken, Chief Open Source Officer, sowie mit Ratsmitgliedern von Dell Technologies, abrdn, Google, IBM und unserem jüngsten Mitglied Hitachi bedeutet, dass ich von den besten Köpfen der Branche umgeben bin.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

1/ We are excited to announce that @Hitachi_US has joined the #Hedera Council, bringing with it industrial solutions expertise and the aim to begin creating proof-of-concepts for end-to-end #SupplyChain and #sustainability solutions in the next year.https://t.co/0cVAer75ua — Hedera (@hedera) January 15, 2024

Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme von Hitachi als Mitglied des Regierungsrats. Wie kam es zur Partnerschaft?

Die Zusammenarbeit mit Hitachi ist für das Netzwerk wichtig. Durch diese neue Partnerschaft wird Hitachi die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) von Hedera nutzen, um Proof-of-Concepts für eine durchgängige Transparenz der Lieferkette zu erstellen. Hitachi bringt entscheidendes Fachwissen in den Bereichen maschinelles Lernen und generative KI in das Hedera-Ökosystem ein und hat sein technologisches Fachwissen bereits zur Entwicklung wertvoller Blockchain-Technologielösungen in Zahlungssystemen, Lieferketten, vorausschauender Wartung und Bergbau eingesetzt.

Die Vielfalt des Hedera Council und die Größe der beteiligten Mitglieder bestätigen Hederas Führungsrolle in der Branche, die DLT auf globaler Ebene ausbaut und als Blaupause für die Zukunft der dezentralen Technologie fungiert. Allerdings blickt Hedera immer nach vorne und wir sind bestrebt, mehr Unternehmen für den Beitritt zum Rat zu gewinnen und sicherzustellen, dass das Netzwerk so wirkungsvoll wie möglich ist. Diese bekannten Namen wie Hitachi verleihen Menschen auf der ganzen Welt, die sich in Bezug auf DLT immer noch unschlüssig sind, zusätzliche Glaubwürdigkeit und ein wiedererkennbares Branding. Wir hoffen, dass diese Ernennungen weitere Möglichkeiten aufzeigen, wie DLT genutzt werden kann, und denjenigen, die über die Einführung nachdenken, zusätzliche Sicherheit bieten.

Wie wird Hitachi dem Ökosystem von Hedera helfen?

Hitachi bringt neue Fähigkeiten in den Rat ein und stärkt das Netzwerk durch seine technischen und Forschungskapazitäten. Seine Führungsrolle bei innovationsorientierten industriellen Anwendungsfällen macht Hitachi zu einer einzigartigen und wertvollen Ergänzung des Rates. Hitachi und seine Tochtergesellschaften haben ihr technologisches Fachwissen bereits genutzt, um wertvolle Blockchain-Technologielösungen für Zahlungssysteme, Lieferketten, vorausschauende Wartung und Bergbau zu entwickeln. Hitachi bringt außerdem weiteres Fachwissen und Innovationen im Bereich maschinelles Lernen und generative KI-Technologien in den Rat ein und erweitert so die weitreichende, vielfältige Fachkompetenz, die seine Wissensbasis bildet.

Hitachi kann auf eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung zukunftsweisender Technologien für Industrie-, Energie-, Infrastruktur- und Mobilitätslösungen zurückblicken, und die Web3-Infrastruktur wird für große Unternehmen immer attraktiver, die noch nie zuvor in der Lage waren, die Transparenz und Verantwortlichkeit der Lieferkette und anderer Systeme unter Beweis zu stellen die in der heutigen Zeit so dringend benötigt werden.

Warum entscheiden sich Ihrer Meinung nach so viele große Unternehmen für Hedera gegenüber anderen Blockchains?

Hedera ist einzigartig, da es im Vergleich zu anderen Netzwerken unglaublich schnell, energieeffizient (kohlenstoffnegativ) und sicher ist. Alle diese Vorteile sind auf den zugrunde liegenden Hashgraph-Konsensalgorithmus zurückzuführen. Hedera gilt als Leuchtturm der Innovation in der digitalen Technologie. Diese Plattform ist nicht nur eine weitere Blockchain; Es ist eine neue Form von DLT. Mit seinem einzigartigen Ansatz setzt Hedera neue Maßstäbe für dApps und DLT-Anwendungsfälle.

Durch die Verwendung eines einzigartigen Konsensalgorithmus bietet Hedera eine sicherere, schnellere und effizientere Plattform als herkömmliche Blockchains. Mit seinen Hochgeschwindigkeitstransaktionen, der beispiellosen Sicherheit, der Vorhersehbarkeit der Transaktionsgebühren und dem fairen Konsensmechanismus ist Hedera ein Game-Changer im DLT-Bereich und hat Unternehmen auf der ganzen Welt eine erhebliche Skalierbarkeit und ein erhebliches Wachstum ermöglicht, indem es als Katalysator für die dezentrale Ledger-Technologie fungiert. Unternehmen wie Atma.io, TOKO und ServiceNow sind nur einige der Erfolgsgeschichten, die sich für Hedera interessieren.

Wie funktioniert der Hedera Governing Council und welche Art von Unternehmen möchten Sie in Zukunft hinzufügen?

Der Governing Council von Hedera arbeitet mit Kollegen zusammen, um ein stabiles, dezentrales Netzwerk zu fördern und zu verwalten, das für reale Anwendungen konzipiert ist. Ratsmitglieder betreiben die ersten Knoten im Hedera-Netzwerk. Alle Mitglieder haben eine maximale Amtszeit von drei Jahren mit bis zu zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten und gleichem Stimmrecht bei Netzwerk- und Plattformentscheidungen. Swirlds, der Erfinder von Hashgraph, hat einen ständigen Sitz und ein gleiches Stimmrecht.

Der Hedera Counci besteht aus bis zu 39 verschiedenen, kollusionsresistenten Organisationen und Unternehmen, die sich für Netzwerkinnovation und die weitere Dezentralisierung des Hedera-Netzwerks einsetzen. Dem Rat gehören bereits verschiedene branchenführende Organisationen an, darunter abrdn, Avery Dennison, Boeing, Chainlink Labs, COFRA Holdings, DBS Bank, Dell, Dentons, Deutsche Telekom, DLA Piper, EDF (Électricité de France), eftpos, FIS (WorldPay)., Google, Hitachi America. Ltd., IBM, das Indian Institute of Technology (IIT), LG Electronics, The London School of Economics (LSE), Magalu, Nomura Holdings, ServiceNow, Shinhan Bank, Standard Bank Group, Swirlds, Tata Communications, Ubisoft, University College London (UCL), Wipro und Zain Group.

Hedera blickt stets in die Zukunft. Der Rat ist bestrebt, mehr Einheiten einzubeziehen, um sicherzustellen, dass alle Allianzen so wirkungsvoll wie möglich sind.

Die Blockchain-Branche wird immer wettbewerbsintensiver. Was unterscheidet Sie beispielsweise von Ethereum, Solana und Avalanche?

Hedera sticht durch seine einzigartige Kombination aus Geschwindigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit hervor. Hedera ermöglicht einen hohen Durchsatz und niedrige, vorhersehbare Transaktionsgebühren. Der Governing Council von Hedera gewährleistet die Dezentralisierung, während seine robusten Sicherheitsmaßnahmen ihn resistent gegen häufige Angriffe machen. Darüber hinaus zeichnet sich Hedera durch sein Engagement für Nachhaltigkeit aus, da es einen energieeffizienten Proof-of-Stake-Mechanismus nutzt. Untersuchungen des University College London (UCL) ergaben, dass Hedera das Netzwerk mit dem niedrigsten Gesamtenergieverbrauch ist und mehr als fünf Millionen Mal weniger Energie als andere Netzwerke verbraucht. Die Untersuchung ergab außerdem, dass Hedera das innovativste und nachhaltigste Public Ledger für die dezentralisierte Wirtschaft ist, das mit weniger Energie als in einem normalen Haus betrieben werden kann.

Schließlich ist Hedera auf die Erreichung einer allgemeinen Akzeptanz ausgerichtet und zeichnet sich durch seine innovativen Funktionen und strategischen Partnerschaften aus. Hedera bietet eine zuverlässige und skalierbare Lösung für Unternehmen, die eine hochmoderne dezentrale Ledger-Technologieplattform suchen.

Hedera hat im September Stablecoin Studio gestartet. Wie geht es soweit?

Stablecoin Studio wird von Hedera, der HBAR Foundation, Swirlds Labs und ioBuilders zur Verfügung gestellt und ist ein Open-Source-SDK, das es Web3-Stablecoin-Plattformen, institutionellen Emittenten, Unternehmen und Zahlungsanbietern erleichtert, Stablecoin-Anwendungen im Hedera-Netzwerk zu erstellen. Seit seiner Einführung wurde das Toolkit von vielen Unternehmen integriert, darunter ein öffentlich geteiltes Pilotprogramm unter der Leitung der Shinhan Bank, das mehrere andere Banken in APAC einbezieht und es Organisationen ermöglicht, auf einfache Weise Stablecoin-Anwendungen zu erstellen.

Wie ist Ihr Ausblick für 2024? Im Hinblick auf Hedera und die Blockchain-Industrie im Allgemeinen?

Mit einem wachsenden Ökosystem und strategischen Partnerschaften ist Hedera auf eine zunehmende Akzeptanz vorbereitet. Insgesamt dürfte die Branche eine verstärkte branchenübergreifende Integration von Blockchain-Lösungen erleben, wobei der Schwerpunkt auf Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit liegt. Mit zunehmender Reife der dezentralen Technologie positioniert sich Hedera aufgrund seines Engagements für Innovation, Sicherheit und Effizienz positiv. Insgesamt ist das Jahr 2024 sowohl für Hedera als auch für die breitere Landschaft vielversprechend, denn es erhöht die Akzeptanz im Mainstream und die Entwicklung dezentraler Technologien.

Sie haben einen Ökosystemfonds in Höhe von 408 Mio. $ genehmigt. Was ist Ihr Ziel damit? Welche Sektoren möchten Sie fördern?

Der Hedera Council genehmigte eine beträchtliche Zuweisung von 4,86 Milliarden HBAR, die derzeit auf etwa 408 Mio. $ geschätzt wird, für seinen Ökosystemfonds. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Entwicklung des Netzwerks zu fördern und seine dezentrale Governance-Struktur zu verbessern. Dieser Fonds wird zur Entwicklung des Hedera-Ökosystems und zur Unterstützung von Start-ups und Unternehmensgründern verwendet, die auf Hedera tätig sind. Der Hedera Board verteilt den Betrag an bestehende Initiativen, darunter die HBAR Foundation, die Hashgraph Association und die DLT Science Foundation. Nach dem Jahr 2023, in dem das Netzwerk über 33 Milliarden reale Transaktionen durchführte, ist diese Mittelzuweisung ein Zeichen für das Engagement des Hedera Council für seine Vision einer Zukunft dezentraler digitaler Transaktionen.

Wir haben gesehen, wie die Aktivität in einigen populären Blockchains nachgelassen hat. Wie wollen Sie Hedera helfen, dieses Schicksal zu vermeiden?

Ich hoffe, dass ich meine Erfahrung und mein Fachwissen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, staatliche Verwaltung, Markteinführungsstrategie und Web3-Technologie in diese Rolle einbringen kann. Ich bin schon seit langem in diesen Bereichen tätig und habe viel gelernt, was ich für die Unterstützung des weiteren Wachstums von Hedera einsetzen kann. Ich glaube, dass das Netzwerk für viele Anwendungen und Entwickler attraktiv ist, insbesondere wegen seiner Geschwindigkeit, Energieeffizienz und Sicherheit. Hedera gibt es schon seit geraumer Zeit, und immer mehr Projekte nutzen seine Technologie.

Was erwarten Sie von Hedera in den nächsten fünf Jahren?

Ich hoffe, dass in fünf Jahren jeder das zugrundeliegende Hedera-Netzwerk nutzen wird. Im Idealfall laufen viele verteilte Anwendungen auf Hedera und bieten die Rechenschaftspflicht und Transparenz, die Web 3 bietet, in einer nahtlosen Benutzererfahrung, und zwar in allen Bereichen, von Finanzdienstleistungen über das Gesundheitswesen, KI-Rechenschaftspflicht und Bildung bis hin zu Verbraucherprodukten und -dienstleistungen und mehr. Das Ziel ist nicht die Technologie um der Technologie willen. Das Ziel ist, dass diese Technologie das Leben aller verbessert, indem sie niedrigere Kosten für die Geschäftstätigkeit und größere Transparenz für alle bringt.